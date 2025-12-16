【中継】補正予算案は与党と国民・公明が賛成し午後成立へ　定数削減法案の実現見通せないまま自維党首会談も

衆議院議員の定数削減法案の年内の成立が見送りとなる一方、補正予算案は16日午後に成立する見込みです。

国会では、17日の会期末を前に高市首相が参議院予算委員会に出席しています。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。

年内最後の論戦に臨んでいる高市首相ですが、16日も野党側から自身の台湾有事をめぐる答弁について、1時間近くに渡り追及を受けました。

立憲民主党・広田一議員：

（高市首相は存立危機事態について）政府の答弁ラインをアドリブで超えてしまった。どうみても個人的な持論や見解を述べたのではないか。

高市首相：

（政府が）総合的に判断すると明確に複数回答弁しているので、政府の立場は一貫している。

このあと、委員会で補正予算案が採決され、午後の参院本会議で与党のほか、国民民主党や公明党の賛成多数で可決・成立する見通しです。

一方、高市首相は夕方、定数削減法案をめぐり日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、連立合意書に明記した「今国会での成立」を見送る方針です。

2026年の通常国会で成立を目指す方針を確認する見込みですが、野党の反発も根強く、実現が見通せないまま年を越すことになります。