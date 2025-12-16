小倉優子「子どもが喜ぶごはん」クリスマス簡単料理公開「早速真似します」「絶対に美味しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの小倉優子が12月14日、自身のInstagramを更新。クリスマスにぴったりな手料理を公開し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ「子どもが喜びそう」手作りクリスマス料理＆息子とのショット
小倉は「＃簡単レシピ ＃おうちごはん ＃クリスマスレシピ ＃子どもが喜ぶごはん」などのハッシュタグを添えて手羽元フライドチキンのレシピをつづり、調理する動画を投稿。「クリスマスはこれ」と紹介し、トナカイの角を模したカチューシャを付けて調理。最後にデコレーションの例も見せ「楽しいクリスマスを過ごしてね」とメッセージを送っている。
この投稿に「早速真似します」「絶対に美味しい」「子どもが喜びそう」「クリスマスメニュー知りたい」「カチューシャ似合ってる」などとコメントが集まっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、クリスマスにピッタリなフライドチキンレシピを公開
◆小倉優子の投稿に反響
