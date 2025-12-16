星野源「NHK紅白歌合戦」特別企画で出場決定 京都のニンテンドーミュージアムで「創造」披露
【モデルプレス＝2025/12/16】音楽家で俳優の星野源が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に特別企画で出演することが決定した。今回で11回目の出場となる。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
2025年、ソロデビュー15周年を迎えた星野。約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウト、大きな話題を呼んだ。今回の紅白で星野が披露するのは、2025年に発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった「創造」。【ものづくり】への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマ曲として提供された楽曲となっている。
この曲を披露するのは、京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った「スーパーマリオブラザーズ」の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野の【遊び心】や【ものづくりの喜び】がつまったスペシャルパフォーマンスとなる。なお、同出演は事前収録となり、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継は行われない。（modelpress編集部）
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆星野源「NHK紅白歌合戦」特別企画で出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
