ハイヒール・モモコ、ショーパン＆ニーハイソックスで美脚際立つ「スタイル素敵」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】61歳大御所芸人「スタイル素敵」美脚際立つショーパンコーデ
モモコは、自身が出演している関西テレビ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（午後1時59分〜 ※関西ローカル）のスタジオでのオフショットを投稿。腰に手を当てたポージングで、黒いショート丈のパンツにニーハイソックスとショートブーツを合わせ、ラインが際立つ美しい脚を披露している。
この投稿に「スタイル素敵」「憧れのファッション」「ショート丈似合ってる」「可愛い」「冬らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
