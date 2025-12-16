山下智久、ジュニア時代に殴り合いの喧嘩「最終的には同じグループになって」相手を実名告白
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の山下智久が15日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。過去に殴り合いの喧嘩をしたという相手を明かす場面があった。
【写真】山下智久「殴られたし、殴りました」同じグループだった41歳俳優
若い頃は血気盛んだったと振り返った山下。MCから「事務所入ってから揉めたりはしなかった？」と旧ジャニーズ事務所に所属していた頃について聞かれると「1番年下だったので先輩にこっぴどく…」と先輩から目をつけられていたことを回顧した。
MCから「揉めて、有名になってからその後仲良くなった人はいないの？」と問われると山下は「生田斗真」と同事務所で活動していた俳優・生田斗真の名前を挙げ「殴ってはないですけど、ここから下は…」と顔より下は手を出していたことを告白。続けて「お互いにですよ」「殴られたし、殴りました」と振り返り「そこまでは『生田くん』って呼んでたけど、そこからは『斗真この野郎』って（笑）。でも、喧嘩したりとか敬語使わなくなって、最終的には同じグループになって凄く仲良くなった」と喧嘩をきっかけに仲が深まったことを明かしていた。
山下は、2020年に同事務所を退所し、現在は個人事務所・HIGH HOPE ENTERTAINMENTで活動中。生田は、2023年に退所し現在はフリーランスで活動を続けている。2人はジャニーズJr.（現ジュニア）として活動していた際、俳優の風間俊介（2023年に退所し、現在はフリーランスとして活動）、そして俳優の長谷川純とともに「FOUR TOPS」として活動していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆山下智久、殴り合いをした相手とは
◆山下智久・生田斗真らが活動していたグループとは
