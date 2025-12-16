【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

高値を更新しながら着実に上昇し、12月12日には183.16円をつけ、直近の高値を更新する強い動きが見られた。先週週前半は181円台後半での動きが中心となったが、週の中盤以降は182円台が定着し１２日に高値を付けた後、週明け15日にも１８３円台を付けたが、その後はやや調整の動きが見られた。もっともそれまでの上昇の勢いを大きく損なうものではない。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 183.00-183.16

- **サポート**: 181.35 180.50（12月8日安値）

RSI (14) 概ね60～70台で推移していると推定される。特に12日高値を付けた際には70台に乗せていた可能性が高く、買われ過ぎ水準に近づいていることを示唆する。

MACD MACDラインはシグナルラインを上回って推移し、上昇モメンタム（勢い）の強さを示している。

トレンド

明確な上昇トレンド、中長期的にはトレンドを維持。短期的には183.00-183.16がレジスタンスを形成。



今週のポイント

メインシナリオ、上昇継続

「ユーロ圏の高金利維持（ユーロ高要因） vs. 日本の超低金利継続（円安要因）」という構図は変わっておらず、これがユーロ円の長期的な上昇トレンドの最大の原動力。今週日銀が利上げを行っても状況は変わらず。



代替シナリオ 調整拡大

16日の米雇用統計などの結果を受け、市場が短期的な利益確定に動く。

日銀の利上げを受けて、日本の金融引き締めに対する意識が広がり、いったん円高が優勢となる。



今週の主な予定と結果



ユーロ圏

12/15 19:00 鉱工業生産指数 （10月） 結果 0.8% 予想 0.7% 前回 0.2% （前月比）

12/15 19:00 鉱工業生産指数 （10月） 結果 2.0% 予想 1.8% 前回 1.2% （前年比）

12/16 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （12月） 予想 49.8 前回 49.6

12/16 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （12月） 予想 53.2 前回 53.6

12/16 19:00 ZEW景況感指数 （12月） 前回 25.0 （ZEW景況感指数）

12/16 19:00 貿易収支 （10月） 前回 194.0億ユーロ （季調前）

12/16 19:00 貿易収支 （10月） 前回 187.0億ユーロ （季調済）

12/17 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （11月） 予想 2.2% 前回 2.2% （前年比）

12/17 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （11月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）

12/18 19:00 建設業生産高 （10月） 前回 -0.5% （前月比）

12/18 19:00 建設業生産高 （10月） 前回 -0.3% （前年比）

12/18 22:15 ECB政策金利 （12月） 予想 2.15% 前回 2.15% （ECB政策金利）

12/18 22:15 ECB政策金利 （12月） 予想 2.0% 前回 2.0% （ECB預金ファシリティ・レート）

12/18 22:15 ECB政策金利 （12月） 予想 2.4% 前回 2.4% （ECB限界貸出ファシリティ）

12/19 18:00 経常収支 （10月） 前回 231.0億ユーロ （季調済）

12/20 00:00 消費者信頼感指数（速報値） （12月） 予想 -14.1 前回 -14.2



ドイツ

12/15 16:00 卸売物価指数 （11月） 結果 0.3% 前回 0.3% （前月比）

12/15 16:00 卸売物価指数 （11月） 結果 1.5% 前回 1.1% （前年比）

12/16 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （12月） 予想 48.6 前回 48.2

12/16 17:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （12月） 予想 52.9 前回 53.1

12/16 19:00 ZEW景況感指数 （12月） 予想 40.2 前回 38.5

12/17 18:00 Ifo景況感指数 （12月） 予想 88.4 前回 88.1

12/19 16:00 生産者物価指数 （11月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

12/19 16:00 生産者物価指数 （11月） 予想 -2.1% 前回 -1.8% （前年比）

12/19 16:00 GfK消費者信頼感調査 （1月） 予想 -23.0 前回 -23.2



フランス

12/16 17:15 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （12月） 予想 48.0 前回 47.8

12/16 17:15 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （12月） 予想 51.2 前回 51.4 ）

12/18 16:45 企業景況感 （12月） 予想 98.0 前回 98.0

12/19 16:45 生産者物価指数 （11月） 前回 0.0% （前月比）

12/19 16:45 生産者物価指数 （11月） 前回 -0.8% （前年比）

外部サイト