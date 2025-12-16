【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

高値圏での強固な推移を示したが、終盤にやや調整の動きが見られた。12月9日には208.948円の高値を記録。その後208円台を中心に推移し、特に先週前半は強い買いが確認された。12月15日は208.592円まで上昇したものの、終値は207.626円と調整売りが目立った。高値圏での利益確定売りや、上値の重さが意識された結果である可能性が高い。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 208.80-209.00 （12月9日高値208.948前後）210.00（心理的節目）

- **サポート**: 207.00円～207.05円 206.50円

RSI (14) 概ね60～70付近で推移していたと推定され、買われ過ぎ水準に近づきつつあったことを示唆

MACD MACDラインはシグナルラインを上回って推移しており、買いのモメンタムが継続

明確な上昇トレンド、2025年を通じて、ポンド円は2024年の強い上昇トレンドを継続し、明確な上昇トレンドを維持



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏でのレンジ固めと210円への再挑戦

英中銀の今週の利下げは織り込み済み、今後の高金利スタンス維持と、日銀の金融緩和継続という金利差構造の不変。テクニカル的に207.00円付近のサポートが機能し、調整が浅く済む。

代替シナリオ 短期的な調整深化

英国の経済指標（特に雇用・インフレ関連）が予想外に悪化し、BOEの早期利下げ観測が高まる。207.00円のサポートを明確に割り込み、調整が深まる。次のサポート水準である206.50円を試す展開。



今週の主な予定と結果



英国

12/15 09:01 ライトムーブ住宅価格 （12月） 結果 -1.8% 前回 -1.8% （前月比）

12/15 09:01 ライトムーブ住宅価格 （12月） 結果 -0.6% 前回 -0.5% （前年比）

12/16 16:00 ILO失業率 （10月） 予想 5.1% 前回 5.0%

12/16 16:00 雇用統計 （11月） 前回 4.4% （失業率）

12/16 16:00 雇用統計 （11月） 前回 2.9万件 （失業保険申請件数）

12/16 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （12月） 前回 51.3

12/16 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （12月） 前回 50.2

12/17 16:00 消費者物価指数（CPI） （11月） 予想 0.0% 前回 0.4% （前月比）

12/17 16:00 消費者物価指数（CPI） （11月） 予想 3.5% 前回 3.6% （前年比）

12/17 16:00 消費者物価指数（CPI） （11月） 予想 3.3% 前回 3.4% （コア・前年比）

12/17 16:00 小売物価指数（RPI） （11月） 予想 0.0% 前回 0.3% （前月比）

12/17 16:00 小売物価指数（RPI） （11月） 予想 4.1% 前回 4.3% （前年比）

12/17 16:00 小売物価指数（RPI） （11月） 予想 4.1% 前回 4.2% （前年比・除くモーゲージ利払い）

12/17 16:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 0.1% 前回 -0.3% （仕入・前月比）

12/17 16:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 0.6% 前回 0.5% （仕入・前年比）

12/17 16:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 0.1% 前回 0.0% （出荷・前月比）

12/17 16:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 3.3% 前回 3.6% （出荷・前年比）

12/18 21:00 英中銀政策金利 （12月） 予想 3.75% 前回 4.0%

12/19 09:01 GfK消費者信頼感調査 （12月） 予想 -18.0 前回 -19.0

12/19 16:00 公共部門ネット負債 （11月） 予想 105.0億ポンド 前回 174.0億ポンド （公共部門ネット負債）

12/19 16:00 小売売上高 （11月） 予想 0.3% 前回 -1.1% （前月比）

12/19 16:00 小売売上高 （11月） 予想 1.0% 前回 0.2% （前年比）

12/19 16:00 小売売上高 （11月） 予想 0.2% 前回 -1.0% （除自動車燃料・前月比）

12/19 16:00 小売売上高 （11月） 予想 1.5% 前回 1.2% （除自動車燃料・前年比）

外部サイト