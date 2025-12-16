【通貨別まとめと見通し】南アランド円



先週のまとめ

比較的強い上昇モメンタムを伴い、レンジを切り上げる動きを見せたが、その後利益確定の売りが入った。直近高値圏である9.20円台を突破し、12月12日には9.2622円の高値を記録した。その後、終値ベースでは、9.20円台を維持する動きが続き、特に15日は9.2440円で引けた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 9.25-9.26（12月12日の高値9.2622） 9.30

- **サポート**: 9.20-9.21 9.15

RSI (14) 70を超えて買われ過ぎ水準に達していたと推定

MACD MACDラインはシグナルラインを上回り、強い上昇モメンタムが継続

明確な上昇トレンド、2025年を通じて、ZAR/JPYは一貫して高値を更新しており、強力な上昇トレンド（ランド高・円安）を形成。特に9月以降はレンジを切り上げ、勢いが増している。



今週のポイント

メインシナリオ、高金利魅力継続とレンジの上抜け

日銀の利上げは織り込み済み、利上げも緩和姿勢継続、ZARの高金利メリットが強調される。テクニカル的に9.20円のサポートを明確に維持する。

代替シナリオ リスクオフまたは利益確定による調整深化

南アフリカ固有のリスク（例：電力不足の深刻化、政治的不安）が市場で嫌気される、または国際的なリスクオフムード（株価の急落など）が発生し、高金利通貨からの資金引き揚げが起こる。



今週の主な予定と結果



南ア

12/17 17:00 消費者物価指数 （11月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

12/17 17:00 消費者物価指数 （11月） 予想 3.6% 前回 3.6% （前年比）

12/18 18:30 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 -0.2% 前回 -0.1% （前月比）

12/18 18:30 生産者物価指数（PPI） （11月） 予想 2.8% 前回 2.9% （前年比）

