柔道男子66キロ級で世界選手権優勝2度の丸山城志郎氏（32）の妻で元モデルの丸山クルミさん（30）が15日、自身のインスタグラムを更新。結婚8年目での結婚式を報告した。

「これまで試合続きですぐには挙げることができなかった結婚式を結婚8年目にしてようやく執り行うことができました」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに改めて感謝の気持ちをお伝えしたいとの思いから披露宴も開催させていただきました」とつづった。

「多くの方々にご参列いただき非常に素敵な時間を過ごすことができました」と感謝。「祝電などお祝いのお言葉をお寄せくださった皆さま、いつも支えてくださるミキハウスの皆さま、またお花をお贈りくださった笑福亭鶴瓶さまに心より感謝申し上げます」と記した。

丸山氏も13日、自身のインスタグラムのストリーズで出席者の投稿を引用する形などで結婚式を挙げたことを明かしていた。

丸山氏は阿部一二三のライバルとして知られ、世界選手権で2度優勝。今年2月に現役引退を表明した。

クルミさんとは18年に結婚。22年に第1子・長男、24年には第2子の長女が誕生している。