念願のマイホームが完成。幸せの絶頂のときに、パートナーから不倫の事実を打ち明けられて？ 今回は、不倫されてマイホームを追い出された女性のエピソードをご紹介します。

夫だけじゃなく家まで…

「1年近くかけてマイホームが完成しました。何度も打ち合わせをしたこだわりのマイホーム。内装も間取りも見た目もすべて私の理想通りでした。

引っ越して2週間ほどたち、ようやく荷物の片付けも落ち着いてきた頃、夫の不倫が発覚しました……。しかも、夫は本気で不倫相手と再婚したいと。私に『離婚してこの家から出て行ってほしい』『この家は彼女と住もうと思う』なんて言ってきたんです……。

私の希望がすべて詰まったこの家を追い出されるなんて……。不倫相手に家まで横取りされて、怒りに震えました……。夫と何度も話し合ったけれど、結局離婚することに。慰謝料を支払ってもらうことになったけど、それだけじゃ気が済みませんでした。

出て行く日、近所の家に挨拶に回りました。『引っ越したばかりだけど、私だけ出て行くことになりました』『代わりに新しい奥さんが住むみたいなので、よろしくお願いしますね』と、ついでにみなさんにお願いしておきました（笑）。

ご近所付き合いがしっかりある地域なので、不倫相手が引っ越してきたとき、きっと周りから白い目で見られることになるでしょう。近所から孤立する夫と不倫相手を想像して、ざまーみろと思いました」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2025年10月）

▽ 旦那さんだけじゃなく、マイホームまで横取りされるなんて許せません……。略奪婚の噂が近所で広まれば孤立するだろうし、もし子どもが生まれてその噂が耳に入ったらどう説明するのでしょうね。人のものを奪って、幸せになんてなれませんよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。