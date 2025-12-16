今シーズン限りで現役を引退された

プロ野球界のスター #中田翔 さんがパナスタに️



大阪桐蔭時代の同級生である阿部CROと久しぶりの再会



撮影の模様は後日ガンバ大阪公式YouTubeにて公開予定️



配信をお楽しみに#ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/ZqslFSK0AY