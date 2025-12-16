「異世界転生?」「闘莉王感ある」「CBで加入して」プロ野球界のスターがG大阪6番のユニを手に写真撮影
ガンバ大阪の本拠地パナソニックスタジアム吹田に「プロ野球界のスター」が登場し、ファンの注目を浴びている。
クラブは15日に公式X(旧ツイッター/@GAMBA_OFFICIAL)を更新。「今シーズン限りで現役を引退された プロ野球界のスター #中田翔 さんがパナスタに」と報告し、大阪桐蔭高時代の同級生である阿部浩之CRO(クラブ・リレーションズ・オフィサー)とのツーショットを披露した。
中田翔氏は「NAKATA」とネームが入ったG大阪の6番のユニフォームを掲げ、阿部氏と並んで立っている。新加入選手の入団発表の構図にも見える1枚に、ユーザーからはこんな声が上がった
「大型ボランチ加入」
「なんか闘莉王感あるな」
「センターバックで加入してくれますか?」
「打点王だから絶対ヘディングの打点高い」
「ダワンと一彩の穴ようやく埋まったか」
「まさかの次の6番は中田翔…流行りの異世界転生ものですか」
中田氏は大阪桐蔭時代から世代を代表する強打者として名を馳せ、プロ野球では北海道日本ハムファイターズ(2008〜2021年)、読売ジャイアンツ(2021〜2023年)、中日ドラゴンズ(2024〜2025年)でプレー。通算309本塁打を記録し、打点王を3度獲得した。
クラブは15日に公式X(旧ツイッター/@GAMBA_OFFICIAL)を更新。「今シーズン限りで現役を引退された プロ野球界のスター #中田翔 さんがパナスタに」と報告し、大阪桐蔭高時代の同級生である阿部浩之CRO(クラブ・リレーションズ・オフィサー)とのツーショットを披露した。
「大型ボランチ加入」
「なんか闘莉王感あるな」
「センターバックで加入してくれますか?」
「打点王だから絶対ヘディングの打点高い」
「ダワンと一彩の穴ようやく埋まったか」
「まさかの次の6番は中田翔…流行りの異世界転生ものですか」
中田氏は大阪桐蔭時代から世代を代表する強打者として名を馳せ、プロ野球では北海道日本ハムファイターズ(2008〜2021年)、読売ジャイアンツ(2021〜2023年)、中日ドラゴンズ(2024〜2025年)でプレー。通算309本塁打を記録し、打点王を3度獲得した。
今シーズン限りで現役を引退された— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) December 15, 2025
プロ野球界のスター #中田翔 さんがパナスタに️
大阪桐蔭時代の同級生である阿部CROと久しぶりの再会
撮影の模様は後日ガンバ大阪公式YouTubeにて公開予定️
配信をお楽しみに#ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/ZqslFSK0AY