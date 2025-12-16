¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎJ1Ä©Àï! Ê¡²¬¤¬24ºÐDFÄÔ²¬Í¤¿¿¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ÖÆü¡¹¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï16Æü¡¢¤¤¤ï¤FC¤ÎDFÄÔ²¬Í¤¿¿(24)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎJ1Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÔ²¬¤Ï2024Ç¯¤ËIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¤«¤é¤¤¤ï¤¤ØÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢J3¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDFÄÔ²¬Í¤¿¿
(¤Ä¤¸¤ª¤«¡¦¤æ¤¦¤Þ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2001Ç¯12·î9Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¹áÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
183cm/83kg
¢£·ÐÎò
MFC¹â¾¾-MFC¹â¾¾Jr¥æ¡¼¥¹-¹â¾¾¹©·Ý¹â-IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç-¤¤¤ï¤-µÜºê-¤¤¤ï¤-ËÌ¶å½£-¤¤¤ï¤
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:7»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:72»î¹ç4ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:8»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦Ê¡²¬Â¦
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÔ²¬Í¤¿¿¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢¦¤¤¤ï¤Â¦
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤¤¤ï¤FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×
¢¦ËÌ¶å½£Â¦
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦Å·¹ÄÇÕ¤ÇJ1¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Áá¤¯¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥¯¥¹¥¿¤Ç¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢°¦¤Î¤¢¤ëºÇÂç¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!
¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×
