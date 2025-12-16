À¾ÌîÅØ»á¤¬ÂàÇ¤¤Î²£ÉÍFM¡¢ÀéÍÕGMÎëÌÚ·ò¿Î»á¤Î¿·SD½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö27Ç¯¿¶¤ê¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï16Æü¡¢ÎëÌÚ·ò¿Î»á(54)¤¬Íèµ¨¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹(¸½²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¤·¡¢2021Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç15°Ì¡£10·î¤Ë¤ÏÀ¾ÌîÅØSD(54)¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ·ò¿Î»á¤Î¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üÎëÌÚ·ò¿Î
(¤¹¤º¤¡¦¤¿¤±¤Ò¤í)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1971Ç¯6·î11Æü(54ºÐ)
¢£½Ð¿È/³ØÎò
ÅìµþÅÔ/ÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹âÅù³Ø¹»
¢£Áª¼êÎò
1990Ç¯¡Á1992Ç¯:Æü»ºFC¥Õ¥¡¡¼¥à
1992Ç¯¡Á1998Ç¯:²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹
1998Ç¯¡Á1999Ç¯:µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬
2000Ç¯:¥¬¥ó¥ÐÂçºå
2001Ç¯¡Á2002Ç¯:¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
2002Ç¯¡Á2003Ç¯:¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¢¨¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÏÅö»þ
¢£·ÐÎò
2004Ç¯¡Á2014Ç¯:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö
2015Ç¯¡Á2019Ç¯:¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ ¶¯²½ÉôÄ¹
2020Ç¯:¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2021Ç¯¡Á2025Ç¯:¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎëÌÚ·ò¿Î¤Ç¤¹¡£
98Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é27Ç¯¿¶¤ê¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»ºFC¥Õ¥¡¡¼¥à»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢Ìó9Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»Å»ö¤ËÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò´Þ¤á¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹(¸½²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¤·¡¢2021Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç15°Ì¡£10·î¤Ë¤ÏÀ¾ÌîÅØSD(54)¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üÎëÌÚ·ò¿Î
(¤¹¤º¤¡¦¤¿¤±¤Ò¤í)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1971Ç¯6·î11Æü(54ºÐ)
¢£½Ð¿È/³ØÎò
ÅìµþÅÔ/ÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹âÅù³Ø¹»
¢£Áª¼êÎò
1990Ç¯¡Á1992Ç¯:Æü»ºFC¥Õ¥¡¡¼¥à
1992Ç¯¡Á1998Ç¯:²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹
1998Ç¯¡Á1999Ç¯:µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬
2000Ç¯:¥¬¥ó¥ÐÂçºå
2001Ç¯¡Á2002Ç¯:¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
2002Ç¯¡Á2003Ç¯:¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¢¨¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÏÅö»þ
¢£·ÐÎò
2004Ç¯¡Á2014Ç¯:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö
2015Ç¯¡Á2019Ç¯:¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ ¶¯²½ÉôÄ¹
2020Ç¯:¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2021Ç¯¡Á2025Ç¯:¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎëÌÚ·ò¿Î¤Ç¤¹¡£
98Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é27Ç¯¿¶¤ê¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»ºFC¥Õ¥¡¡¼¥à»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢Ìó9Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»Å»ö¤ËÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò´Þ¤á¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×