ドジャース痛すぎる3連敗…打線は沈黙、大谷は？【クイズ】

9月5日の試合で、パイレーツ相手に痛すぎる3連敗を喫したドジャース。打線も沈黙が続いたが、大谷の成績はどうだったか？プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

ドジャースの大谷翔平は、9月5日のパイレーツ戦に1番・指名打者で先発出場した。

この試合、大谷は3打数ノーヒットと振るわず。1回表の第1打席は空振り三振、3回表の第2打席は四球を選択、6回表の第3打席は空振り三振、8回表の第4打席はセカンドポップフライに終わった。

ドジャース打線も沈黙が続いた。無得点のまま迎えた9回表に2番 ムーキー・ベッツのホームランなどで3点を返したが、時すでに遅し。パイレーツ相手に痛すぎる3連敗を喫し、地区優勝Mが消滅する形となった。