「面白くて」パチンコ撃ち、窓ガラス割った高齢男の切ない逮捕劇「どこまで飛ぶのか見たくて」【韓国】

韓国でパチンコ（スリングショット）を用いて鉄製の弾を発射し、教会やマンションの窓ガラスを割った60代男性が警察に検挙された。

光州（クァンジュ）北部警察署は12月16日、特殊財物損壊の疑いで60代男性A氏を書類送検したと明らかにした。

A氏は先月23日午後9時ごろ、光州市北区三角洞（サムガクドン）のとある道路で、パチンコを使って鉄製の弾3発を発射し、教会のガラス製の玄関扉とマンション内6世帯の窓ガラスを破損させ、22万ウォン（約2万2000円）相当の財産被害を与えた疑いが持たれている。

被害者から通報を受けた警察は、周辺の防犯カメラ（CCTV）映像を基にA氏を特定し、検挙した。

警察の調べによると、日雇い労働に従事しているA氏はインターネットサイトでパチンコを購入しており、「鉄製の弾を撃つのが面白く、弾がどこまで飛ぶのか見たくて撃った」という趣旨の供述をしているという。

警察はA氏を相手に正確な事件の経緯を調べるとともに、鉄製の弾によって負傷した人がいないかについても捜査を続けている。

