福山雅治、永瀬廉（King & Prince）、吉田羊の3ショットが、映画＆SPドラマ『ラストマン』の公式Xで公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊の“家族写真”のような3ショット【動画】福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊の好きなお寿司ネタは？『THE神業チャレンジSP』SNS限定予告

■ドレスアップした福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊が“神業フェイク”に挑戦！

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』（12月28日21時よりTBS系にて放送）で共演する3人は、本日12月16日18時30分から放送の『THE神業チャレンジSP』（TBS系）に出演。神職人が作った本物そっくりのニセモノを見破る「神業フェイク」に挑戦する。

公開されたのは、福山を中心に永瀬と吉田が両側に並んだ3ショット。黒スーツとドレスでビシっとキメた3人は「北海道物産展」の幕をバックに、にこやかな笑顔をカメラに向けている。

SNSには、「なんか三人家族にしか見えない この三人でホームドラマ来ないかな？」「家族みたいな図」の声の他、「黒スーツめっちゃ良い」「そこにいないのに、なぜか「大泉さんみ」を感じる背景…」「北海道物産展なのに洋ちゃんがいない笑」「ましゃとレンレンの絡みが楽しみです」「ラストマンチームの出演楽しみ」など、様々な反響が寄せられている。

■動画：福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊の好きなお寿司ネタは？『THE神業チャレンジSP』SNS限定予告