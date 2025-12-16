キネマ旬報社の公式Xにて、Snow Manの目黒蓮を起用した『キネマ旬報』1月号（12月19日発売）、『キネマ旬報NEXT』Vol.69（12月22日発売）の表紙ビジュアルが公開され、話題を集めている。

【画像】目黒蓮『キネマ旬報』『キネマ旬報NEXT』表紙ビジュアル／『ほどなく、お別れです』完成報告会の様子

■前髪をはらりと落とし、こちらを見つめる目黒蓮

『キネマ旬報』の表紙では、目黒が白Tシャツに黒のブルゾンを着用。前髪をはらりと落とし、テーブルに肘をついて頭を支えながら、カメラを手にこちらを見つめている。深い陰影の中に浮かび上がる端正な顔立ちと、長いまつ毛が印象的な1枚だ。

■浜辺美波に寄り添い、洗練された佇まいを見せる目黒蓮

一方、『キネマ旬報NEXT』では、映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）で共演する浜辺美波との2ショットが表紙に。黒シャツをブラウンのパンツにインし、ファーの襟付きブルーブルゾンを羽織ったシックな装いで、浜辺に寄り添うように立ちながら、まっすぐにこちらを見据える目黒。その表情からは、落ち着きと洗練された空気感がにじみ出ている。

2パターンの表紙ビジュアルに、SNSでは「めちゃくちゃカッコいい」「素敵すぎる」「今まで表紙では見たことのない目黒蓮が見れました」「ビジュがヤバすぎる」「目黒くんの目に射抜かれました」「かっこよすぎて声出た」「美しさが別次元」など、熱い反響が続々と寄せられている。

■目黒蓮『ほどなく、お別れです』完成報告会の様子

