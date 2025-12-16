国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表した。



■トップ30に日本勢5選手がランクイン

男子シングルスでは、「WTTファイナルズ香港2025」で悲願の初優勝を飾った張本智和（トヨタ自動車）が1つ順位を上げて日本勢最高位の4位に浮上。初戦で世界ランク1位の王楚欽（中国）と激突し3ー4で敗れた18歳・松島輝空（木下グループ）が8位をキープし、2選手がトップ10に入った。

続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は29位と、計5選手がトップ30にランクイン。

さらに田中佑汰（金沢ポート）が37位、茺田一輝（早稲田大）が54位、吉山僚一（日本大）が63位、及川瑞基（岡山リベッツ）が65位に続いた。

そして吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は72位、吉村真晴（SCOグループ）は88位に入り、坂井雄飛（愛知工業大）は97位をキープ。計12選手がトップ100を維持している。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年12月16日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （↑ 5位）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

29位（-）：篠塚大登

37位（-）：田中佑汰

54位（-）：茺田一輝

63位（-）：吉山僚一

65位（-）：及川瑞基

72位（-）：吉村和弘

88位（-）：吉村真晴

97位（-）：坂井雄飛