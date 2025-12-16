日経平均16日前引け＝続落、644円安の4万9523円 日経平均16日前引け＝続落、644円安の4万9523円

16日前引けの日経平均株価は続落。前日比644.55円（-1.28％）安の4万9523.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は302、値下がりは1251、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は57.16円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が56.15円、東エレク <8035>が45.12円、ファナック <6954>が40.78円、フジクラ <5803>が33.59円と並んだ。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を8.02円押し上げ。次いで塩野義 <4507>が2.06円、花王 <4452>が1.80円、バンナムＨＤ <7832>が1.80円、スクリン <7735>が1.47円と続いた。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は空運、水産・農林、食料の3業種にとどまった。値下がり1位は非鉄金属で、以下、鉱業、証券・商品、卸売、銀行、石油・石炭と並んだ。



株探ニュース

