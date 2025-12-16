ETF売買動向＝16日前引け、Ｏｎｅ高配当、野村自動車が新高値 ETF売買動向＝16日前引け、Ｏｎｅ高配当、野村自動車が新高値

16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.8％増の1978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.7％増の1473億円だった。



個別では政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ <1478> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０ <2529> など25銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は4.51％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.42％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は3.88％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.72％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> は3.53％安と大幅に下落した。



日経平均株価が644円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金956億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金836億5700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が136億2900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が107億8900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が71億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が66億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が65億9800万円の売買代金となった。



株探ニュース

