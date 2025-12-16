東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、かっこ、ｍｏｎｏＡＩがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、かっこ、ｍｏｎｏＡＩがS高

16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数141、値下がり銘柄数424と、値下がりが優勢だった。



個別ではかっこ<4166>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>がストップ高。カルナバイオサイエンス<4572>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>、ＧＭＯメディア<6180>、フロンティアインターナショナル<7050>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など7銘柄は年初来高値を更新。ｔｒｉｐｌａ<5136>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ヘリオス<4593>、免疫生物研究所<4570>、トヨコー<341A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユナイテッド<2497>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、フライヤー<323A>、ブッキングリゾート<324A>、モルフォ<3653>など22銘柄が年初来安値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、地域新聞社<2164>、ｃｏｌｙ<4175>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ネットスターズ<5590>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

