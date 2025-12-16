ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ <6561> [東証Ｇ] が12月16日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の15.6億円→10.1億～11.1億円に下方修正した。



同時に、期末一括配当を従来計画の37円→40円(前期は30円)に増額修正した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



会社側からの【修正の理由】

売上高、営業利益、経常利益はほぼ計画通りに推移する見通しですが、上記１．特別損失の計上見込について、にて記載した内容の影響から、特別損失の計上額が計画から上振れるため、親会社株主に帰属する当期純利益について予想数値を下方修正いたします。



2025年12月期配当につきましては、持続的な成長の実現に向け、事業成長投資と株主還元のバランスを考慮しつつ、当社の方針である配当性向30%前後を当面の間は原則として維持する方針に変更はございません。 一方で、株主還元のさらなる充実を図る観点から、今回は同方針にとらわれず柔軟に判断し、期末配当予想を修正することといたしました。（注）上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

