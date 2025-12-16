　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 95653　　　26.3　　　 41760
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13629　　　62.1　　　　6050
３. <1321> 野村日経平均　　 10789　　　38.9　　　 51420
４. <1540> 純金信託　　　　　7971　　　29.5　　　 20430
５. <1360> 日経ベア２　　　　7135　　　28.2　　　 148.6
６. <1579> 日経ブル２　　　　6603　　　 7.5　　　 449.3
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6598　　 -13.3　　　 49560
８. <1306> 野村東証指数　　　4309　　　22.4　　　3553.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3419　　　86.4　　　 704.2
10. <1542> 純銀信託　　　　　2983　　 -52.0　　　 29180
11. <1615> 野村東証銀行　　　1546　　　33.7　　　 525.1
12. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1466　　 120.5　　　　2244
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1365　　 -15.1　　　177050
14. <314A> ｉＳゴールド　　　1334　　　66.8　　　 316.8
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　1321　　　15.1　　　　2428
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1271　　　 5.7　　　2041.0
17. <1489> 日経高配５０　　　1213　　　18.3　　　　2818
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1197　　 -13.0　　　　 243
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 985　　　13.7　　　 61390
20. <1330> 上場日経平均　　　 985　　　53.9　　　 51470
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 980　　　24.8　　　 64050
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 920　　　28.5　　　2147.5
23. <435A> ｉＦ日本配当　　　 903　　　21.4　　　　2196
24. <1541> 純プラ信託　　　　 890　　　57.0　　　　8539
25. <1329> ｉＳ日経　　　　　 863　　 -36.8　　　　5153
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 824　　　 9.4　　　 51240
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 805　　　27.8　　　 349.9
28. <1545> 野村ナスＨ無　　　 774　　 -45.1　　　 38980
29. <1358> 上場日経２倍　　　 765　　 121.7　　　 79200
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 713　　　56.7　　　 57540
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 625　　 -44.2　　　 759.6
32. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 624　 62300.0　　　　2503
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 615　　　92.2　　　　2881
34. <2038> 原油先Ｗブル　　　 573　　 159.3　　　　1354
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 554　　　 2.4　　　 30200
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 509　　　-8.0　　　　3034
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 502　　 -11.8　　　 11050
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 487　　　12.2　　　 597.5
39. <1328> 野村金連動　　　　 476　　 -52.5　　　 15935
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 476　　　-3.4　　　 51480
41. <180A> ＧＸ超長米債　　　 469　　 304.3　　　 291.9
42. <1308> 上場東証指数　　　 422　　 -58.1　　　　3507
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 422　　 195.1　　　　2057
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 407　　　71.7　　　 173.7
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 332　　 -30.1　　　 25525
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 290　　　-2.0　　　 27620
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 271　　1255.0　　　 42080
48. <200A> 野村日半導　　　　 271　　 -43.8　　　　2242
49. <1571> 日経インバ　　　　 245　　　-6.8　　　　 423
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 238　　 -65.8　　　　1087
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース