ETF売買代金ランキング＝16日前引け
16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 95653 26.3 41760
２. <1357> 日経Ｄインバ 13629 62.1 6050
３. <1321> 野村日経平均 10789 38.9 51420
４. <1540> 純金信託 7971 29.5 20430
５. <1360> 日経ベア２ 7135 28.2 148.6
６. <1579> 日経ブル２ 6603 7.5 449.3
７. <1458> 楽天Ｗブル 6598 -13.3 49560
８. <1306> 野村東証指数 4309 22.4 3553.0
９. <1568> ＴＰＸブル 3419 86.4 704.2
10. <1542> 純銀信託 2983 -52.0 29180
11. <1615> 野村東証銀行 1546 33.7 525.1
12. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1466 120.5 2244
13. <2036> 金先物Ｗブル 1365 -15.1 177050
14. <314A> ｉＳゴールド 1334 66.8 316.8
15. <2644> ＧＸ半導日株 1321 15.1 2428
16. <1398> ＳＭＤリート 1271 5.7 2041.0
17. <1489> 日経高配５０ 1213 18.3 2818
18. <1459> 楽天Ｗベア 1197 -13.0 243
19. <1326> ＳＰＤＲ 985 13.7 61390
20. <1330> 上場日経平均 985 53.9 51470
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 980 24.8 64050
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 920 28.5 2147.5
23. <435A> ｉＦ日本配当 903 21.4 2196
24. <1541> 純プラ信託 890 57.0 8539
25. <1329> ｉＳ日経 863 -36.8 5153
26. <1320> ｉＦ日経年１ 824 9.4 51240
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 805 27.8 349.9
28. <1545> 野村ナスＨ無 774 -45.1 38980
29. <1358> 上場日経２倍 765 121.7 79200
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 713 56.7 57540
31. <1655> ｉＳ米国株 625 -44.2 759.6
32. <2248> ｉＦＳＰ有 624 62300.0 2503
33. <1671> ＷＴＩ原油 615 92.2 2881
34. <2038> 原油先Ｗブル 573 159.3 1354
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 554 2.4 30200
36. <2244> ＧＸＵテック 509 -8.0 3034
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 502 -11.8 11050
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 487 12.2 597.5
39. <1328> 野村金連動 476 -52.5 15935
40. <1346> ＭＸ２２５ 476 -3.4 51480
41. <180A> ＧＸ超長米債 469 304.3 291.9
42. <1308> 上場東証指数 422 -58.1 3507
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 422 195.1 2057
44. <1356> ＴＰＸベア２ 407 71.7 173.7
45. <2559> ＭＸ全世界株 332 -30.1 25525
46. <2631> ＭＸナスダク 290 -2.0 27620
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 271 1255.0 42080
48. <200A> 野村日半導 271 -43.8 2242
49. <1571> 日経インバ 245 -6.8 423
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 238 -65.8 1087
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
