読売新聞社がまとめた「『信頼できる生成ＡＩ』との共生に関する提言」に対し、関係閣僚からは１６日の閣議後記者会見で、賛同や理解を示す声が相次いだ。

提言は国産ＡＩ（人工知能）の開発にあたり、国の自律性を向上させることや、日本社会に根付いた倫理観や価値観を反映させることなどを求めている。

林総務相は「幅広い項目についてとりまとめた提言だ」と評した。国産ＡＩ開発の推進が提言に盛り込まれたことに関連し、「外国製ＡＩへの過度な依存を避ける観点から、文化や歴史など日本固有の知識に強みを有する『信頼できるＡＩ』の開発力強化が必要だ」とも指摘した。木原官房長官は「イノベーション（技術革新）とリスク対応の両立を一層徹底し、信頼できるＡＩの開発を追求していく」と述べ、今後の施策の方向性を示すＡＩ基本計画の策定を急ぐ考えを示した。

片山財務相は、提言を「よくぞ大きく出していただいた」と評価した。現状のＡＩが開発国の歴史観に基づく回答を出す傾向があると指摘し、「日本独自の歴史観・倫理観、日本の常識に沿って答えてくれるＡＩが、本来は正しいＡＩだ」と訴えた。松本デジタル相は、デジタル庁が生成ＡＩの活用環境を政府で一元化する「ガバメントＡＩ」の普及に取り組んでいることに言及し、「日本語を豊富に含む学習がきちんとできていなければいけず、政府で使うＡＩ（の方向性）は提言と非常に合致している」と述べた。

城内成長戦略相は、ＡＩが政府の成長戦略で１７の戦略分野の一つに指定されていると説明し、「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国を目指し、政府一丸となって取り組む」と強調した。赤沢経済産業相は「産業競争力や経済安全保障の確保の観点から、国内の事業者が競争力のある国産ＡＩを開発することは大変重要だ」と指摘した。

上野厚生労働相は、提言を「国内のデータ活用や国内モデルの海外展開など、我が国にとって非常に重要な指摘をもらっている」と評価。「雇用や人員配置の問題を考えていくことは、これからの時代に非常に大事だ。提言も十分踏まえながら、どう対応するか考えていかなければならない」と語った。