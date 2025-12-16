元宝塚歌劇団雪組トップスターで女優の壮一帆（50）が結婚したことが分かった。事務所関係者によると「結婚したのは事実です。お相手は一般男性の方です」とした。

壮は15日に元宝塚歌劇団雪組・宙組の男役スターで女優の鳳翔大が手掛ける「鳳翔大のニコニコ生チャンネル『あつまれ鳳翔の森〜素敵な仲間たち〜』」に出演。出演後に鳳翔がインスタグラムを更新し「大好きなそうさん ご結婚おめでとうございます」と祝福。

鳳翔は続けて「そうさんFCの皆さまにはすでにblogでご報告があったとのことですが、改めて…私の生配信番組にて、ご結婚のご報告とともに、旦那さまとの馴れ初めや心温まる素敵なエピソードをたくさんお話ししてくださいました」「見逃した皆さん！アーカイブ1週間あるので是非ご覧ください」と明かし、「幸せいっぱいの時間をありがとうございました」とつづった。

◆壮 一帆（そう・かずほ）1975年8月7日生まれ、兵庫県川西市出身。96年、宝塚歌劇団に入団し花組→雪組→花組→雪組と組替えを繰り返し2012年12月トップスターに。翌年11月には映画で大ヒットした「Shall we ダンス？」の宝塚版に主演。14年8月に退団後は主に舞台で活躍。1メートル70。