来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

「ジョーカー」５枚、充実の布陣

大学駅伝３冠を狙った前回は３位。リベンジの舞台へ、機運は高まっている。

前田康弘監督が「ジョーカー（切り札）」として名前を挙げるのが、４年の上原琉翔（りゅうと）、青木瑠郁（るい）、高山豪起、３年の野中恒亨（ひろみち）、辻原輝（ひかる）の５人。「この５人が区間３番以内で走れれば、優勝は引き寄せられる」と自信をのぞかせる。

主将の上原は２月の丸亀ハーフで学内記録の１時間０分３０秒をマーク。２連覇した出雲と全日本では、いずれも最長区間を任されるなど信頼が厚く、「主将として流れを引き寄せる走りをしたい」と気合十分だ。青木も１１月の上尾ハーフで自己ベストを更新して状態を上げており、高山は出雲、全日本でいずれも区間２位と安定感が光る。

野中は１万メートルでチームトップの２７分３６秒６４を誇り、全日本では留学生を抑えて３区区間賞を獲得。箱根でも勝負所での起用が見込まれる。辻原も前回７区２位と地力がある。

前回の区間順位は５区が１４位、６区が１６位と山区間での失速が痛かった。今年は春先から対策を進め、「（適性のある選手と）出会いがあった」と前田監督。悲願達成へ、充実の布陣でスタートラインに立つ。（百瀬翔一郎）