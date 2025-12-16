オリックス・山岡泰輔投手（30）が16日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸6800万円から1200万円アップの8000万円（金額は推定）で単年契約を結んだ。

交渉を終えた山岡は「いい評価をしていただいて、アップです」と笑顔を見せた。今季は過去のオンラインカジノ利用が発覚し、2月21日から活動を自粛。シーズンは出遅れたが、5月5日に出場選手登録されると、その後はリリーフとしてブルペンを支えた。

41試合に登板し、5勝3敗13ホールド、防御率4・25をマーク。「中継ぎ1本は初めてだったんですけど、すごくいろんなことを経験できた。本当の意味で、中継ぎの大変さを感じたシーズンだった」。チーム3位の登板試合数を記録するなど、チームのために全力で腕を振った。

今年5月15日に国内FA権を取得。それでも「いろんな話を聞いて、迷うところもありましたけど。一番は岸田監督を優勝させたいというのが一番です」と権利を行使せず残留。秋季練習の前には岸田監督から先発転向への打診を受け、快諾した。「いい選手がいっぱいいるので、食らいついて投げていきたい」と意気込みも新た。

「シーズン通して完走できるのが一番の目標かなと思ってますし、その中で10勝だったりとか100イニング以上投げられるところを目指して頑張っていけたらいいかなと思います」。19、20年には開幕投手も務めた実力者が心機一転、10年目のシーズンへと向かう。