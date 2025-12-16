乃木坂46・梅澤美波「私のいろんな面を楽しんでもらえるはず」 2nd写真集書店特典ポスター3種＆ポストカード18種解禁
2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、書店特典ポスター3種＆ポストカード18種が解禁された。
【写真】ランジェリーからビーチショットまで！ 特典ポスター各絵柄
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
折り目なしB3ポスターの特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、HMV＆BOOKS
SHIBUYA、星野書店近鉄パッセ店の3書店。メッセージとサインがプリントで入る。
セブンネットショッピング（通常版のみ）のカットは、梅澤がチンクエテッレにあるビーチの岩場にて海風を感じる姿。
HMV＆BOOKS SHIBUYAは、ホテルのベッドにて苺をパクリ。黒ランジェリーで大人な一枚。
星野書店近鉄パッセ店は、ミラノのプールサイドにて。午後の日差しに照らされ、神々しい笑顔を見せるカットとなっている。
ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）、HMV（※HMV＆BOOKS SHIBUYAは除く）、楽天ブックス（通常版のみ）、タワーレコード、TSUTAYA、SHIBUYA TSUTAYA、紀伊國
屋書店、丸善ジュンク堂書店、くまざわ書店、未来屋書店・アシーネ、三省堂書店、書泉・芳林堂書店、有隣堂、ブックファースト、NICリテールズ（※TSUTAYA屋号店舗、一部店舗を除く）、ヨドバシカメラ マルチメディア京都、コーチャンフォー、乃木坂46Mobileの18書店。いずれもメッセージとサイン入りとなる。
セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）のカットは、1st写真集のオマージュとして花を持ってリラックスした表情を浮かべる一枚。
HMV（※HMV＆BOOKS SHIBUYAは除く）は、ひまわりのブーケを持って、ミラノの市街地を散歩するカットに。
楽天ブックス（通常版のみ）は、チンクエテッレのホテルのプールで、トロピカルドリンクを飲んで小休憩する姿が映し出されている。
タワーレコードのカットは、ピンク×もふもふで可愛さ指数MAXな一枚。ガーリーな雰囲気が新鮮だ。
TSUTAYA（※SHIBUYA TSUTAYAを除く）は、いたずらな表情がかわいらしい、キャンディを片手にフィレンツェで街歩きするカット。
SHIBUYA TSUTAYAは、まるで女神のような、チンクエテッレでの「崖ドレス」カットとなっている。
紀伊國屋書店は、リゾートドレスを着て、チンクエテッレの街角で佇む姿。
丸善ジュンク堂書店は、ビーチの岩場にて、沈みゆく陽の光を見つめるエモーショナルな一枚。
くまざわ書店は、ミラノのアーケードにて、現地の人も驚きの圧倒的美脚を披露した一枚に。
未来屋書店・アシーネは、すっぴん風、バスローブ＆ちょんまげでオフ感満載のバブみのあるショット。
三省堂書店は、フィレンツェの人気カフェで、マカロンを口に見立てたお茶目な一枚となっている。
書泉・芳林堂書店は、ふわふわカーデを羽織ってじっとこちらを見つめるメロいカット。
有隣堂は、日が沈む直前、ミラノの凱旋門「平和の門」にてチルアウトする姿。
ブックファーストは、ショッピングをしにミラノのブティック街でガーリースタイルを見せている一枚。
NICリテールズ（※TSUTAYA屋号店舗、一部店舗を除く）は、チンクエテッレの街で遭遇したワンちゃんとの一枚。「いいコすぎる」と彼女もメロメロに。
ヨドバシカメラ マルチメディア京都は、チンクエテッレのエアビーにて、まだ眠そうな寝起きの一枚をセレクト。
コーチャンフォーは、フルーツ×麦わら帽子が夏っぽいチンクエテッレのマーケットでのカット
乃木坂46Mobileは、メンズライクな服をカッコよく着こなす“モデル・梅澤美波”を感じさせる一枚となっている。
梅澤は「特典の写真も、それぞれ時間をかけて選ばせてもらいました。いろんな表情といろんなスタイリングが見られると思います。等身大だったり、大人っぽかったり、無邪気だったり…。どれを選んでもらっても私のいろんな面を楽しんでもらえるはずです！」と言葉を寄せている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。
