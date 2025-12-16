『ばけばけ』“トキ”高石あかり、ついに怪談披露へ 選んだ話にネット興奮「おトキちゃん、覚醒!!」「胸熱」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第57回）が16日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）に怪談を披露しようとする様子が描かれると、ネット上には「おトキちゃん、覚醒!!」「神回」「ここで鳥取の布団がくるのも胸熱」などの反響が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 怪談を披露するトキ（高石あかり）
ヘブンとトキ、そして正木（日高由起刀）は、大雄寺でお払いをうける。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職（伊武雅刀）は、大雄寺に伝わる怪談『水あめを買う女』を語る。
住職が披露した怪談に感銘を受けたヘブンは、すっかり怪談に魅了される。家に戻るとトキはヘブンに「私、怪談、しっちょります！」と打ち明ける。驚きと興奮でヘブンが「シジミサン！ シル！」と声を上げると、トキも笑顔で「ようけ、ようけ知っちょります！」と応じる。
ヘブンの部屋に足を踏み入れたトキは、大切にしている怪談の本を用意する。するとヘブンは、本を見ながらではなく自分自身の言葉で語ってほしいと訴える。
これにトキは「わかりました」と噛みしめるような笑顔で応えると「『鳥取の布団』という怪談、いかがでしょうか？」と提案。ヘブンも目を輝かせながら「イエス！ ゼヒ！」と応じると、トキは部屋を暗くして、ヘブンとの間にロウソクを用意。暗くなった部屋の中で、トキはさっきまでの人懐っこい笑顔から一転した真剣な表情で「これは島根の隣、鳥取に伝わるお話でございます」と静かに語り始めるのだった…。
トキが怪談『鳥取の布団』を披露しようとするところで第57回が幕を下ろすと、ネット上には「おトキちゃん、覚醒!!」「まさに「キタキタキタァーー！！」という神回」「早く続き見たい…」といった声が続出。さらにトキが選んだ怪談『鳥取の布団』が、第11回でかつての夫・銀二郎（寛一郎）から聞かされた話であることにも反響が寄せられ「ここで鳥取の布団がくるのも胸熱」「ヘブン先生に語る初めての怪談が鳥取の布団なの泣ける」「銀二郎さんお元気でいるかなあ…？」などの投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
