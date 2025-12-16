¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¡×½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯Âè£±ÃÆ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢Á°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯Âè£±ÃÆ¡£ËÜ¿Í¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëµåÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡££Ç£ï¡¡£Ç£é£á£î£ô£ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£´¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¡¢£±£¶£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¡££±£¶Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢£±£¸Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¼ã¼ê¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÊÍË¾³ô¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£±£°£°¿ÍÃæ£¹°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±£°»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç¤Ï£±£¹ÅÐÈÄ¡Ê£±£²ÀèÈ¯¡Ë¤Ç£¸¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£°¡¢£¶£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£·£µÃ¥»°¿¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£±¾¡¤Î»³ºê¤Î¤ß¡£ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ÏÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÃì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£