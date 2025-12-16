千葉サポーターが勝利を祝して披露した「アメイジング・グレイス」に反響

ジェフユナイテッド千葉はJ1昇格プレーオフを制し、17年ぶりに昇格を決めた。

昇格決定直後、サポーターが勝利を祝して披露した「アメイジング・グレイス」が大きな反響を呼んでいる。

千葉はプレーオフ準決勝ではRB大宮アルディージャを相手に3点ビハインドから大逆転する乱打戦を制して勝ち上がったが、決勝の徳島ヴォルティス戦はFWカルリーニョス・ジュニオが決めた1点を守り切る手堅い戦いで勝利を収めた。過去に2度涙を呑んだプレーオフ決勝、三度目の正直で17年ぶりの昇格を掴んだ。

Jリーグ公式YouTubeは、昇格決定後に千葉サポーターによる「アメイジング・グレイス」の大斉唱の様子を動画が公開した。

コメント欄には「心からおめでとう」「おかえり。本当に」「オリジナル10が揃う来季を楽しみにしています」と祝福の声、そしてスタジアムに響き渡る大声援に対する「これがJ2ってすげえな」「また泣けてきた」「神聖な気分になる」といった声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）