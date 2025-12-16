JALホノルルマラソン2025

世界最大級の市民マラソン「JALホノルルマラソン2025」が現地時間14日、米ハワイ州のホノルル市で行われた。初のフルマラソンで力走した人気俳優に、ファンも騒然となった。

ホノルルマラソンに出場したのは、俳優の藤木直人。人生で初めて42.195キロに挑んだ。

レース後、「藤木直人 OFFICIAL STAFF」がXを更新。「1214」のゼッケンをつけ、完走メダルを手に充実の表情を浮かべる藤木の写真とともに、完走を報告した。

「ハワイ・ホノルルから藤木直人です JALホノルルマラソン2025 藤木直人 無事に完走しましたー！！ フィニッシュタイムは4時間23分26秒！ たくさんの応援、ありがとうございました！」

53歳の力走にX上のファンからも感嘆の声が上がった。

「おお！すごい！タイムも立派です！」

「完走おめでとうございます 初マラソンでこのタイムは素晴らしい」

「おめでとうございます！ は、速い！」

「初マラソンであの難コースでこのタイムは凄すぎます」

「走り終わった直後でこのビジュなんですか…普通もっとぼろぼろヨレヨレになりませんか…なんでそんな爽やかかっこいいんだよ…」

ホノルルマラソンは今年で53回目。大会公式サイトによると、過去最多の4万2962人がエントリーし、うち日本人は1万1984人だった。



（THE ANSWER編集部）