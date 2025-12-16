中京大の増崎康清「ここで頑張って鳥栖に戻ろうと決めました」

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第9回は中京大の2年生MF増崎康清について。サガン鳥栖からやってきったサイドアタッカーは、鳥栖U-18の同級生、先輩、後輩に刺激を受けて、帰るべき場所を目指す。

「覚悟を持って中京大に来ました。ここで結果を残さないと、関西や関東、九州の大学サッカーと比べて、名前が鳥栖まで届かない。だからこそ、結果にはこだわっています」

佐賀市出身で小学3年生から鳥栖のジュニアでプレーし、U-15、U-18と育ってきた。高校2年生時には左ウイングバック、左ウイングをメインとして、1学年上のMF福井太智（アロウカ、ポルトガル）らとともにプレミアリーグWESTを制覇。リーグ5ゴールを挙げ、川崎フロンターレU-18とのファイナルでも貴重な同点弾をマークして日本一に大きく貢献をした。

だが、高校3年時には1学年下のFW山粼遥稀（立命館大）、與座朝道（桐蔭横浜大）、2学年下の新川志音らの台頭と怪我もあり、思うような活躍はできずにトップ昇格も逃した。

「最初は関東の大学に行こうとしていたのですが、試験に落ちてどうしようかというときに、中京大の永冨裕也総監督からお話をいただきました。鳥栖の先輩たちも行っていたので、ここで頑張って鳥栖に戻ろうと決めました」

カットインからの右足のシュートと、「高校から鍛えた」という縦突破からの左足クロスを武器に、1年の後期からレギュラーの座を掴み取ると、今年は東海選抜の一員としてデンソーカップチャレンジ静岡大会に出場。さらに鳥栖のキャンプに参加をし、9月にも練習参加を果たすなど、着実に力をつけてきた。

だが、「もっとアピールしないといけない」と危機感を募らせるのは、かつてのチームメイトの躍動と苦労を間近で見てきたからだった。

「同級生の（MF堺屋）佳介と話をしても、ずっと自分にベクトルを向けて追求してやっている。1年目にJ1で出場できて、今年はJ2の舞台で思うように出場できなくなっても、それをずっとやり続けてきたからこそ、終盤に少しずつ出番を掴んだし、人間としても逞しくなった。

1個上の（MF松岡）響祈くんも僕と同じように関東や関西、九州ではない地域の大学（IPU環太平洋大、中国地域）に進んだけど、努力を重ねて鳥栖内定を勝ち取った（2027シーズンより加入内定）。新川もかなり活躍をしてその名を広めているので、本当に全力でやらないと戻れないと思っています」

今、得意の左サイドだけではなく、右サイドでのプレーも意図的に磨いている。「現代のサッカー的に左だけだったら、チームとしても使いにくいと思うので、いろんなポジションできる選手になりたいです」と、右からカットインして左足のシュートだったり、左足でボールコントロールをして突破や運ぶドリブル、そしてクロスやパスを上げるだったり、“ここしかできない選手”からの脱却を図っている。

実際に鳥栖の練習参加では右サイドも試され、「実際にプレーをしてパスも出しやすかったし、味方とつながりながらのプレーはできる手応えを掴むことはできました」と自信を重ねた。

「もっと自分のプレーを追求していかないといけないですし、インカレという大舞台で力を発揮できないと、やっぱり鳥栖まで僕の名前は届かない。目に見える結果を残して、来年以降につなげるためにも、1試合1試合を大切にして過ごしたいと思います」

戻るべき場所から決して目を離さずに、油断も慢心もせずに己を磨く。増崎は両サイドのスペシャリストとして、目標に向かって突き進む。（安藤隆人 / Takahito Ando）