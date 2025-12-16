新井薬師前にある「手打ち蕎麦 吉」が絶品の自家挽き・自家製麺（機械打ち）の国産二八そばを完成させた。そして、令和7（2025）年11月末に、手打ちそばと機械打ち大衆そばのハイブリッド店として業態を変更。平日（水〜金）の夜と土日は従来通りの「手打ち蕎麦 吉」、平日（水〜金）の昼は「国産二八そば スタンド」として機械打ちの二八そばと立ち食いそば的なお手頃な値段のメニューをそろえて営業する。

今年5月に訪問した時、店主の立澤光太さんが「手打ちそばはこのまま続け、同時に機械打ちのそばや春菊天のような手打ちそば屋であまりみない天ぷらなども昼に提供してみたい」と語っていた夢が実現したのだ。

繊細なそばを提供してきた「手打ち蕎麦 吉」の業態変更

「手打ち蕎麦 吉」は今から12年前の平成25（2013）年に西荻窪で手打ちそばの店「そばとワイン 吉」として開業した店舗だ。

今年41歳になった立澤さんは日本各地のそば栽培農家に赴き、良質な抜き実のそばを仕入れる職人。製粉会社から仕入れておらず、そばは十割そばを打つ。



「手打ち蕎麦 吉」の絶品「もりそば」

挽き、水回し、練り、伸し、切りをすべて自身の手で行い、状態を見極め、その都度調製している。そばは細身の繊細なタイプだ。

立澤さんいわく「切磋琢磨している手打ちそば屋ならどこでもやっていること」だと謙遜する。

一般に手打ちそば屋が値段を下げることは、御法度とされている。その理由は簡単だ。売り上げを上げたい→値段を下げる→質が下がる→味が落ちる→客数が減る→さらに値下げする、という悪循環に陥ってしまうからである。同時に、質の良いそばを仕入れるとか、出汁を開拓するといった向上心が薄れてしまうことが一番の問題ともいわれている。

ではなぜ立澤さんはハイブリッドそば屋に業態変更したのだろうか。

前回の取材でも触れたように、休みの日は買い出しの傍ら立ち食いそばを食べ歩いて日々研究に勤しんでいるという異色のそば打ち人。

下町の立ち食いそば屋の雑然とした中、湯気の向こうで常連が食べる姿や店主が頑張っている姿をいつもみて、あこがれてきたという。

しかし、業態変更の理由はそれだけではないという。SNSで質問してみたところ、「是非、一度食べに来てください。やってみて気が付いたことが多々あります」とのこと。そこで、さっそく訪問することにした。

西武新宿線新井薬師前駅に降り立つ。今はまだ地下化の工事の真っただ中だ。

店には駅から5分くらいで到着する。

立澤さんの親族からの花輪が店を彩る。右側には「おにぎり」の幟も。

そうして眺めていると、すぐに立澤さんと奥様のいよりさんが笑顔で迎えてくれた。

メニューをみて驚愕「安すぎる…」

さっそく入店すると、右側はおにぎり売り場のスペース、左側がそばのスペースであった。そして促されるように、カウンターにおいてあるメニューに目を通した。そして、その値段に驚いた。

「もりそば」500円（中もりまで同額）、「かけそば」500円、「冷やかけ」500円、「天もり（かき揚げ）」680円、「冷やしたぬきそば」650円、「天ぷらそば（かき揚げ）」680円、「春菊天そば」690円、「ミニカレー」380円、「ミニ煮込みライス」480円。

「手打ちのもりそば」1000円、「手打ちのかけそば」1100円である。半額である。とにかくこれには驚いた。巷の立ち食いそば屋より安い値段設定である。大丈夫なのだろうか。

「もりそば」はあり得ないうまさ

「もりそば」（並）を注文してみた。注文が通る。

前後して入店していた方は、近隣の手打ちそば屋の店主夫妻や巣鴨にある有名な手打ちそば屋のそば打ち職人だった。やはり一目置かれているのだろう。ほどなくして「もりそば」が登場した。

比較するとわかるのだが、麺線は手打ちそばとほぼ同じ細麺である。自分には両者の違いは正直あまり分からなかった。

店主に聞くと、そば粉、つけ汁、薬味などは手打ちそばとまったく同じ。二八なのでつなぎが入っている分だけ違うわけである。まずつけ汁をひとくち。うまい。潔いうまさである。本返しと出汁のバランスが秀逸。そばは手打ちとの違いがわからないくらい細く綺麗だ。つけ汁につけてそばを啜る。手打ちそばと遜色ないしっかりとしたコシと風味が感じられる。本当に機械打ちなのだろうか。しかもこれで500円。いいのだろうか。せめて700円くらいとってもいいと思う。

上品な味の「天ぷらそば」

あっという間に食べ終えてしまった。すると立澤さんに「温かい『天ぷらそば』も食べてください」と促されたので、すぐにお願いした。その間、右側のコーナーで販売している「おにぎり（ツナマヨ）」を買ってきた。

こちらは奥様の親族がホームメイドしているようで大変うまい。

もうほぼ売り切れ状態である。

そして、ほどなく「天ぷらそば」が登場した。

天ぷらは玉ねぎや人参のカリッとしたかき揚げで、立ち食いそば屋でよくみるようなタイプである。

まずつゆをひとくち。こちらも手打ちと同じつゆで上品かつ出汁の奥行きのある味わい深いタイプである。ふるえるうまさだ。そばは口当たりのしっとりとした「もりそば」より柔らかい食感である。

「『もりそば』は二八でも冷して〆れば十分なコシがでます。『かけそば』の場合、この位がそば本来のリアルなコシです。つなぎの小麦粉をもっと増やせばかけでもコシはでますが、それはつなぎのコシですね」と立澤さんが真実を教えてくれた。

「冷やかけ」は当店を代表する味だ

別の日に「冷やかけ春菊天そば」690円を食べたのだが、これはもう何もいうことはないくらいの絶品だった。

つゆはかけつゆより少し返しが多めになっていて、ゴクゴク飲んでしまう味である。細めの冷たいそばにそこそこに冷やしたつゆが最高にマッチしている。

個人的には「冷やかけ」は店の味をもっともわかりやすく感じ取ることができるメニューといえる。

クオリティの高い“機械打ち国産二八そば”を完成させられた理由

私が食べ終えたのをみて、立澤さんが話し出した。初めは手打ちそばに近い味を作ろうとしたという。ところが、二八そばゆえ、手打ち十割そばとは違う。そこで機械打ちの良さで違いを引き出す方向に転換したそうだ。

「手打ちそばを熟知しているから、そう考えることができ、結果、とてもクオリティの高い自家挽き・自家製麺（機械打ち）の国産二八そばが完成した」と立澤さんは自負する。

立澤さんに促されるように、奥にあるとても広い製麺室に案内された。そこにはピカピカに光った株式会社大和製作所の製麺機「坂東太郎」が鎮座していた。

この製麺機は下で水回しと練り、上で伸しと切りができる工程に分かれていて、簡単にいうとそれぞれの工程は手打ちと同じようにそば打ち人が確認して調製することができ、手打ちで体力のかかる部分を補ってくれる機械だ。

立澤さんは抜き実のそばを石臼で挽き、そば粉：八と小麦粉：二を合わせてそばを作る。その状態をみて、水回しの調節を行う。

製粉されたそば粉ではなく自分で挽いていたからこの見極めがうまくいくのだ。そして練りの強さ、伸しの太さやコシを調整し、切りはロールの速度で調整する。

そうすることで十割と全く異なるコシのあるそばができるという。



クオリティの高いそばを作った結果、ある想いが湧いてきた

しかし、「もりそば」「かけそば」500円は安すぎる。その考えをぶつけると粋な回答が速攻で返ってきた。立澤さんはクオリティの高い機械打ち二八そばを作った結果、次のような想いが湧いてきたという。

「国産二八そばの本当の味を手ごろな値段で食べてもらいたい。そして、本当のそば好きのすそ野を広げていきたい。それがワンコインだったら素敵でしょ。新井薬師前駅の工事現場で働く人たちにも是非食べに来てもらいたい。これが実は私の本当の目的です」

今どきこんな殊勝なことを熱く語る青年はみたことがない。「うまくて安いそばは皆に平等に幸せを与えてくれる」という店主の心意気には本当に感心する。頭が下がる思いだ。そして、今年最大の朗報かもしれない。国産二八そばを使った絶品の自家挽き・自家製麺（機械打ち）のそばが誕生、しかも激安。このニュースはそば業界でも話題沸騰することは間違いない。

サイドメニューの「ミニカレー」「ミニ煮込みライス」も圧巻

最後に、サイドメニューの「ミニカレー」380円を食べることにした。登場したカレーは十分に煮込んだ鶏肉と自ら調合したスパイスの香りがすばらしく、出汁の味が口内いっぱいに広がっていく。トロミはほとんどない。これまた激しくうまい。いや参った。

また別の日に食べた「ミニ煮込みライス」480円は圧巻のうまさ。

牛スジを大根と返しと出汁で炊いた人気メニュー「煮込み」がライスに乗っており、コラーゲンのトロミとうまみが押し寄せるのだ。

「手打ち蕎麦 吉」「国産二八そば スタンド」のこれから

感動渦巻くなか、店主夫妻に別れを告げて店を後にした。

それにしても、ずっとこの値段でやれるとは思えない。そのうち値上げもしないとならないだろう。読者の皆さんも近くにお出かけの時は是非食べに行ってもらいたい。

うまいそばを食べて感動することはよくあるが、その心意気で超感動するというのは初めてだ。よいお店である。帰りながらまたすぐ行きたいと計画を思案していたほどだ。

なお、「手打ち蕎麦 吉」は来年の1月末で終了（イベントなどで手打ちそばを提供する予定はあり）となり、2月からは「国産二八そば スタンド」として本格営業していく予定だという。前人未到のエリアに踏み込んだ立澤夫妻のこれからの活躍を大いに期待している。

INFORMATION

「手打ち蕎麦 吉」「国産二八そば スタンド」



住所

東京都中野区上高田3-38-11 響SOU1階



営業時間

水〜金 「国産二八そばスタンド」11：00〜15：00／「手打ち蕎麦 吉」18：00〜22：00

土 「手打ち蕎麦 吉」 12：00〜14：00、18：00〜22：00

日 「手打ち蕎麦 吉」 12：00〜17：00



定休日

月・火



https://www.instagram.com/teuchisoba_kichi/

（坂崎 仁紀）