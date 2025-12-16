今日16日は太平洋側は概ね晴れていますが、日本海側は雲が広がり、北陸から東北の沿岸部では雨、北海道では雪の降っている所があります。午後は北陸や東北の日本海側を中心に雨や湿った雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。九州〜東海も明日17日は雨がザっと強まる見込みです。

今日16日 日本海側は午後から雨や雷雨の所も

今日16日は太平洋側は広い範囲で日差しがたっぷりと降り注いでいます。日本海側は日の差している所もありますが、太平洋側に比べると雲が多く、北陸から東北の日本海沿岸では雨の降っている所があります。また、北海道は日本海側を中心に局地的に雪が降っています。





今日16日午後は、気圧の谷の南下に伴って、北陸や東北の日本海側を中心に雨のエリアが広がるでしょう。局地的には雷を伴ってザっと雨が強まる所もありそうです。落雷や竜巻などの突風、ひょうなどにもご注意ください。

明日17日 九州〜東海も広く雨 各地で師走らしい寒さ

明日17日にかけて日本海側から気圧の谷が本州を南下します。西日本や東日本でも広く大気の状態が不安定となり、雨や雷雨のエリアが広がるでしょう。



明日17日は、九州や中国地方は午前中から断続的に雨、午後は四国や近畿、東海も一時雨がザっと強まりそうです。急に冷たい雨に打たれないよう、外出は雨具を備えておくと安心です。北陸は雨が降ったりやんだりで、雷を伴う所もあるでしょう。

東北は午前中はいったん雨や雪はやみますが、午後は太平洋側も広く雨や雪になりそうです。

北海道は雲が多く、所々で雪が降るでしょう。



最高気温は今日16日と同じくらいの所が多く、明日17日も師走らしい寒さが続くでしょう。関東から九州は13℃から15℃くらいの所が多く、北陸や東北は8℃くらいです。北海道は今日より寒くなり、札幌は日中も氷点下で真冬日になるでしょう。防寒対策をしっかりとしてお過ごしください。