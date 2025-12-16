レイズ＆カンパニーから、5種類のヒト型セラミドと高機能イオン還元水を組み合わせたスキンケア第4弾「レイテノールモイストジェル」が登場。

肌改善サロン「レイテノール」の知見を活かし、エイジング世代の肌にみずみずしさとハリを与える保湿ジェルです。

レイズ＆カンパニー「レイテノールモイストジェル」

発売日：2025年12月14日(日)

価格：6,930円(税込)

内容量：50mL(1回3プッシュ朝晩使用で約1.5か月分)

販売場所：レイテノール公式通販サイト

湘南の肌改善サロン「レイテノール」が開発するスキンケアシリーズより、第4弾となる「レイテノールモイストジェル」がラインナップ。

予約販売で1,000本を超える申し込みを記録した注目のアイテムです。

みずみずしさやハリが不足しがちなエイジング世代の肌悩みに寄り添い、必要な水分と油分をバランスよく浸透させます。

基材には、高い保水効果とデリバリー作用を持つ高機能イオン還元水「ルミナスR」を使用。

ブランド人気No.1化粧水「レイテノールミストウォーター」と同じ基材を採用することで、水ならではの肌馴染みの良さを実現しています。

5種類のヒト型セラミドと植物・発酵由来美容成分

保湿力と美容効果を求める声に応え、5種類のヒト型セラミドと11種類の植物・発酵由来美容成分を贅沢に配合しています。

かさつきがちな年齢肌のコンディションを整え、もっちりとした素肌へ。

角質層の水分・油分バランスを整えることで肌バリア機能を支え、トラブルの起こりづらい健やかな肌作りをサポートします。

レイテノールスキンケアシリーズ

「ノーファンデーションで生きましょう」をテーマに掲げるレイテノールスキンケアシリーズ。

エステサロンで培った経験に基づき、ファンデーションで隠す必要のない素肌づくりを目指しています。

皮膚常在菌のバランスに着目し、高機能イオン還元水や乳酸桿菌溶解質、ミネラルなどを配合。

年齢を重ねることに寄り添い、安心してスキンケアを楽しめる商品展開を行っています。

ブランドプロデューサー 杉山奈津子

レイテノールオーナーであり、YouTubeチャンネル登録者数16.9万人を誇る美容家、杉山奈津子氏がプロデュース。

自身も肌トラブルに悩み、40歳でエステティシャンを志した経験を持っています。

「たかがお肌、されどお肌」を信念に、同じ悩みを持つ女性の相談役として、真実と真心を伝える活動を続けています。

エイジング世代の肌に潤いとハリを届ける、こだわりの成分が詰まった保湿ジェル。

レイズ＆カンパニー「レイテノールモイストジェル」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5種のヒト型セラミド配合！レイズ＆カンパニー「レイテノールモイストジェル」 appeared first on Dtimes.