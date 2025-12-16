¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ä¥Ô¥ó¥¿ÌäÂê¤Î¿½ÂæÎµÁ°´ÆÆÄ¡¢Ë½¹Ô¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿
Ãæ±ûÆüÊó¤¬14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿½ÂæÎµ¡Ê¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡ËÁ°´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥¿±ÇÁü¤¬¡ÖË½¹Ô¤«¡¢¿Æ¤·¤ß¤ÎÉ½¸½¤«¡×¤¬ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡ËHD¤ÎÁª¼ê¤é¤¬µåÃÄÂ¦¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤ÎË½¸À¡¢Ë½¹Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÀ§Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢±¶»³µåÃÄ¤Ï¿½´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤2¡¢3½µ¸å¤Ë½éÆ°Á¼ÃÖ·Á¼°¤Î·Ù¹ð¸øÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð´ÆÆÄ¤ÎË½¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÁª¼ê¤é¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Áª¼ê¤é¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë¡¢¿½Á°´ÆÆÄ¤¬8·î¤ÎºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÅ¢¾º荽¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢31¡Ë¤ÎËË¤òÃ¡¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎý½¬¤Ç¤â±¿Æ°Éþ¤ÇAÁª¼ê¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¿½Á°´ÆÆÄ¤¬Îý½¬Ãæ¤Ë¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇBÁª¼ê¤ÈCÁª¼ê¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤µ¤»¡¢¼ª¤â¤È¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢DÁª¼ê¤ÎÂ¤Î¤¹¤Í¤ò½³¤ë¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5²ó¤ÎË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ë½¸À¤ä¥»¥¯¥Ï¥éÀ¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£±¶»³¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤é¤Ï¡ÖÎý½¬Ãæ¤Ë¡Ê¿½´ÆÆÄ¤«¤é¡ËÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤êÉÔÉ¬Í×¤Ê»ØÅ¦¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÅ¢¾º荽¤ÏÀè·î30Æü¡¢K¥ê¡¼¥°1¤ÎºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¿½Á°´ÆÆÄ¤«¤éËË¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖË½¹Ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡ÊÃ¡¤¤¤¿¿Í¤¬¡Ë°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¤¿¡Ê²¥¤é¤ì¤¿¡Ë¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤ì¤ÐË½¹Ô¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£±¶»³µåÃÄ¤ÏÁª¼êÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±¶»³µåÃÄ¤Ï²áµî2¥«·î´Ö¡¢Áª¼êÃÄ¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐË½¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ìÊ¸¤ò½Ð¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÌóÂ«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·±¶»³µåÃÄ¤¬12·î2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Î©¾ìÊ¸¤Ë¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½¹Ô¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±¶»³Â¦¤Ï¡ÖÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤·¡¢¹¹Å³¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖµåÃÄ¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤òÄ´ººÃæ¤ÎÂç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿½ÂæÎµÁ°´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÈ¿ÏÀ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ©¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤¢¤ëK¥ê¡¼¥°¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¤Î´Ö¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡ØË½¹Ô¡Ù¤È¸«¤ë¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿½Á°´ÆÆÄ¤ÈÅ¢¾º荽¤Ï2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤È2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¶¦¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤À¡£
È¾ÌÌ¡¢ÊÌ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬¿Æ¤·¤ß¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ°¸å¤Î¾õ¶·¤Ç¡ØÄÉ²Ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿½Á°´ÆÆÄ¤¬°ìÊýÅª¤ËËË¤ò²¥¤Ã¤Æ²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò¿Æ¤·¤ß¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¥ë¡¦¥®¥Ü¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¿½´ÆÆÄ¤¬Å¢Áª¼ê¤ÎËË¤òÃ¡¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ÎÉ½¼¨¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡¢ËË¤òÃ¡¤¤¤¿¶¯ÅÙ¡¢Å¢Áª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤òÁí¹ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åµö¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ÐË½¹Ôºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£