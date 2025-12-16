チェキレンタルの特典も！THE BAMBOO FOREST「U25・学割プラン」

株式会社バンブーフォレストが運営する、千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」にて、お得な「U25・学割プラン」の予約受付が開始されました。

動物園に隣接した静かな竹林の中で、秘密基地のようなツリーハウスやラグジュアリーなドームテントでの滞在を楽しめる本施設。

卒業旅行や友人との思い出づくりに最適な、若者限定の特別割引プランです。

THE BAMBOO FOREST「U25・学割プラン」

対象期間：2025年12月10日(水)〜2026年3月31日(火)チェックイン分

対象者：宿泊者全員が18歳以上25歳以下であること

割引内容：通常料金から25％OFF

予約方法：公式ホームページの専用ページより

「U25・学割プラン」は、宿泊者全員が18歳以上25歳以下であれば、学生・社会人を問わず通常料金の25％OFFで利用可能。

本格的なBBQディナーや快適な宿泊設備を備えた、わずか6棟限定のプライベート空間で、特別な時間をリーズナブルに過ごせます。

チェックイン時に全員分の身分証明書の提示が必要となります。

数量限定の先着特典「チェキレンタル」

本プランで宿泊するグループには、先着順で「チェキ instax mini 12」のレンタル（1台）と専用フィルム（10枚）をプレゼント。

竹林や動物たちとのふれあい、焚き火を囲んだ笑顔の瞬間など、グランピングの思い出をその場で写真として形に残せます。

フィルムがなくなり次第終了となるため、早めの予約がおすすめです。

新サービス「オールインクルーシブ」

今シーズンより、全ての宿泊者を対象とした「オールインクルーシブ・サービス」がスタート。

15:00〜21:30の間、生ビールやサワー、ワイン、ソフトドリンクなどが飲み放題となります。

おつまみも用意されており、テラスでの乾杯やBBQのお供として自由にお楽しみいただけます。

動物園隣接ならではの体験

宿泊サービスには隣接するふれあい動物園「サユリワールド」の入園チケット（1回分）が含まれています。

さらに「サユリワールド特別入園」として、ベルを鳴らして動物を集め、夕ご飯をあげる特別な体験も実施中。

都会の喧騒を離れ、動物と自然に囲まれた癒やしのひとときを過ごせます。

THE BAMBOO FOREST「U25・学割プラン」の紹介でした。

