ポーランドの上院議員が生放送中にインタビューしてきた女性記者の襟に付けられたマイクを突然触って消そうとした場面がとらえられ議論が起きている。

英サン紙などによると、11日にポーランド下院の廊下で公営放送TVPのユスティナ・ドブロシュ・オラチ記者が右派政党「法と正義」のボイチエフ・スクルキエビチ上院議員にウクライナ戦争関連交渉にポーランドが相次ぎ参加を見合わせた理由を尋ねた。

討論が続く間にスクルキエビチ議員は突然オラチ記者の襟に付いていたマイクに手を伸ばし、「マイクを消してやる」と話した。

これに対し記者は「触らないでください」と話したが、スクルキエビチ議員は「マイクを消せ」と怒った。これに対し記者は「私の体に手を触れるな。これは人格侵害だ」と断固として話した後で席を離れた。

この場面が収録された映像はオンライン上で拡散し議論が起きた。上院のリシャルト・ブレイザ議員は今回の問題に対して「教養が足りないという言葉でも足りない」と批判した。また別のダリウス・ヨンスキ議員は「『法と正義』に所属する政治家らが日が進むにつれ神経質に変わっているが今回の行動は本当に衝撃的」と指摘した。