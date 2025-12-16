4つの味を一度に楽しめるアソートも！EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」
EPICが展開する日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ブルーベリー味」が発売。
あわせて、全4種類の味を一度に楽しめるアソートセットの販売や、新商品が当たるSNSキャンペーンも開始されています。
EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」
商品名：あるちゅーる ブルーベリー味
価格：249円(税込)
内容量：10g
アルコール度数：10％
販売場所：公式サイト、取り扱い酒販店
「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるスティック型のアルコールゼリー。
コラーゲンやプラセンタなどの美容成分を配合し、「美味しく、楽しく、美しく」をコンセプトに、飲食店などでのコミュニケーションツールとしても活用されています。
2024年12月の発売から1年で累計40万本以上の発注実績を持つ人気シリーズに、待望の新フレーバー「ブルーベリー味」が仲間入りしました。
ブルーベリー味の特徴
新発売のブルーベリー味は、完熟した新鮮なブルーベリーを思わせるフルーティーな香りと、絶妙な甘さと酸味のバランスが特徴。
従来のフレーバー（アルコール度数15％）とは異なり、アルコール度数を10％に抑えることで、より食べやすい仕上がりになっています。
また、天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みを実現。
アルコール感が抑えられているため、ライトに楽しみたい場面にも最適です。
4種類アソートセット
少量ずつ全ての味を試したいというニーズに応え、4種類のアソートセットも登場。
定番の「マスカット味」、爽やかな「レモン味」、フルーティーな「ピーチ味」、そして新発売の「ブルーベリー味」を一度に楽しめます。
異なるフレーバーを同時に食べる「ミックス味」など、新しい楽しみ方も可能です。
発売記念キャンペーン
ブルーベリー味の発売を記念し、X（旧Twitter）でのプレゼントキャンペーンを実施。
あるちゅーる公式アカウント（@alchuru_epic）をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で20名にブルーベリー味がプレゼントされます。
キャンペーン期間は2025年12月16日から12月29日まで。
パッケージから直接食べられ、グラスなどの洗い物も不要な手軽さが魅力の「あるちゅーる」。
飲食店での客単価アップや、場を盛り上げるアイテムとしての活用も期待されます。
株式会社EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」の紹介でした。
