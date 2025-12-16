4つの味を一度に楽しめるアソートも！EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」

EPICが展開する日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ブルーベリー味」が発売。

あわせて、全4種類の味を一度に楽しめるアソートセットの販売や、新商品が当たるSNSキャンペーンも開始されています。

EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」

商品名：あるちゅーる ブルーベリー味

価格：249円(税込)

内容量：10g

アルコール度数：10％

販売場所：公式サイト、取り扱い酒販店

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるスティック型のアルコールゼリー。

コラーゲンやプラセンタなどの美容成分を配合し、「美味しく、楽しく、美しく」をコンセプトに、飲食店などでのコミュニケーションツールとしても活用されています。

2024年12月の発売から1年で累計40万本以上の発注実績を持つ人気シリーズに、待望の新フレーバー「ブルーベリー味」が仲間入りしました。

ブルーベリー味の特徴

新発売のブルーベリー味は、完熟した新鮮なブルーベリーを思わせるフルーティーな香りと、絶妙な甘さと酸味のバランスが特徴。

従来のフレーバー（アルコール度数15％）とは異なり、アルコール度数を10％に抑えることで、より食べやすい仕上がりになっています。

また、天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みを実現。

アルコール感が抑えられているため、ライトに楽しみたい場面にも最適です。

4種類アソートセット

少量ずつ全ての味を試したいというニーズに応え、4種類のアソートセットも登場。

定番の「マスカット味」、爽やかな「レモン味」、フルーティーな「ピーチ味」、そして新発売の「ブルーベリー味」を一度に楽しめます。

異なるフレーバーを同時に食べる「ミックス味」など、新しい楽しみ方も可能です。

発売記念キャンペーン

ブルーベリー味の発売を記念し、X（旧Twitter）でのプレゼントキャンペーンを実施。

あるちゅーる公式アカウント（@alchuru_epic）をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で20名にブルーベリー味がプレゼントされます。

キャンペーン期間は2025年12月16日から12月29日まで。

パッケージから直接食べられ、グラスなどの洗い物も不要な手軽さが魅力の「あるちゅーる」。

飲食店での客単価アップや、場を盛り上げるアイテムとしての活用も期待されます。

株式会社EPIC「あるちゅーる ブルーベリー味」の紹介でした。

