「スレイヤーズ」原作35周年を記念して開催される大規模展覧会「原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜」の横浜会場における追加グッズ情報が、12月15日(月)18:00に公式HP・公式Xにて公開されました。

キャラクターが日常に寄り添う実用的なアイテムから、特別な空間を演出する展覧会モチーフ商品まで、ファン必見のラインナップが揃いました。

「原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜」追加グッズ

公開日時：12月15日(月)18:00

展覧会会期：2026年1月2日(金)〜2026年1月25日(日)

会場：マルイシティ横浜 4階 イベントスペース

横浜会場から新たに追加されるグッズには、アクリルジオラマや複製原画など、コレクター心をくすぐるアイテムが多数登場。

ナーガの「お手を触れないでください」ステッカーなど、ユニークな商品も用意されています。

お気に入りの一品を見つけて、35周年の記念を彩りましょう。

注目アイテムピックアップ

アクリルジオラマ 「さぁ、これからも共に」（6,985円・税込）

名シーンを再現した迫力あるアクリルジオラマ。

ナーガの「お手を触れないでください」ステッカー（550円・税込）

思わずクスリとしてしまう、ナーガの存在感が光るステッカー。

複製原画(E 「スレイヤーズ」8巻表紙)（44,000円・税込）

8巻表紙イラストを高精細に再現した、プレミアムな一品。

公式図録が登場

会場販売商品として、公式図録も販売されます。

通常版（3,080円・税込）に加え、「リナのバンダナ付き特装版」（6,050円・税込）もラインナップ。

展覧会の感動を自宅でも振り返ることができる一冊です。

展覧会概要

初の大規模展覧会となる本イベントでは、原作のストーリーやキャラクターを追体験できる展示やフォトスポットを展開。

リナに会える「リナMRグリーティング（有料）」や音声ガイドなど、没入感を高めるコンテンツも充実しています。

チケットはローソンチケットにて販売中です。

「原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜」横浜会場追加グッズの紹介でした。

(C)神坂一・あらいずみるい/KADOKAWA

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 複製原画やナーガのステッカーも！原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜 appeared first on Dtimes.