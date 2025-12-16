故・さいとう・たかを氏が率いた「さいとう・プロダクション」は、劇画というジャンルを切り拓き、『鬼平犯科帳』や『ゴルゴ13』など数々の名作を世に送り出してきた。氏の死去後、その遺志を継ぎ、代表取締役社長に就任したのが、公私ともにパートナーであった齊藤輝子氏だ。

【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉から読む

「メイキング・オブ・鬼平」最終回は、さいとう・たかを氏の創作の裏側、知られざる素顔、そしてプロダクションの未来について、齊藤社長にお話を伺った。

堺職人のDNAを受け継ぐ

──さいとう・プロの社長として、心掛けられていることがあればお聞かせください。

齊藤 2つあります。まずは、スタッフの健康管理です。健康なくしては、何もできませんから。もう一つは、皆さんが生活していけているか、金銭的に不自由していないか、を常に考えております。あとはもう、プロフェッショナルの方たちですので、細かいことはお任せしています。作品には口を出さないようにしています。

──さいとう・プロダクションといえば、「分業制」が大きな特徴です。

齊藤 さいとう先生が分業制を導入したのは、「読者のためにより良い作品をつくりたい」という思いだったからだと思います。漫画という作品づくりにはさまざまな工程がありますが、すべてをパーフェクトにできる人は非常にまれだと思います。魅力的なストーリーを考えるのが得意な人、迫力ある絵が描ける人、それぞれ得意な人が担当すれば、総合的に素晴らしい作品になると思われていたようです。幼少の頃から映画がお好きだった先生ならではの発想だと私は思います。

さいとう先生は堺の出身で、職人の街なんです。常に「わしは職人だから」とおっしゃっていました。その職人気質が、遺伝子の中に組み込まれていたのかもしれません。一人ではできなくても、それぞれの得意分野を集結させれば、良いものが提供できるんじゃないか、と。

──ご自宅での先生は、どのように作品と向き合われていたのでしょうか？

齊藤 週に2、3日はネーム（構成）のために、自宅で作業をしていました。ある時、ネームがなかなか上がらなくて、スタッフから催促が来たんです。マンションのテラスでタバコをふかしているので、「先生、早くお願いします」って言うと、「わしが机に座った時にはもう全部できてるんだよ。だから心配しないでくれ」と。実際に机に座ってペンを持った時には、本当に迷いがありませんでしたね。

──悩んでいるように見えて、頭の中ではすべてが組み立てられていたわけですね。

齊藤 常に頭の中で考えていたと思います。『鬼平犯科帳』は池波正太郎先生の原作がありましたが、『ゴルゴ13』は先生のオリジナルです。ですから、ゴルゴの脚本が来た時に、「これ、ゴルゴではないな。さあ、どういう風に料理しようか」とおっしゃっていました。粗筋さえあれば、あとは自分で色々と肉付けをして、さいとう流の『ゴルゴ13』にしていく。まるで脚本家さんたちとのセッションを楽しんでいるようでした。



仕事場に置かれた遺影と位牌

──創作のアイデアは、どのようなところから得ていたのでしょうか？

齊藤 自宅にいる時は、ペンとメモ帳を持っていて、何か思いつくと書き留めていました。先生の趣味は映画ですが、そこからもヒントを得ていたんじゃないでしょうか。洋画も邦画も、時代劇も現代劇も、北欧のサスペンスやSFなども、よくご覧になっていました。

──好き嫌いはなかったんですか？

齊藤 私が「つまらないからもう私は観ない」と言っても、先生は黙って観ているんです。「よくそんなつまんないの観ますね」って言うと、「何がつまらないか、観てるんだよ」と。つまらないなりに、その理由をちゃんと考えていたようです。私たち凡人とは、もう見方が全然違いましたね。

──さいとう先生の言葉で、印象に残っているものはありますか？

齊藤 たくさんあります。お好きだった言葉は「原点」です。「原点に帰れ。自分の頭で考えろ」とよく言っていました。それから、「すべて借り物なんだ」とも。この肉体でさえ自分のものじゃないんだ、と。亡くなられた後になって、あの時おっしゃっていたのは、このことだったんだなと、頷けることがたくさんあります。

──さいとう先生の印象的なエピソードなどあれば、教えてください。

齊藤 晩年、先生は耳が悪かったので、補聴器を使っていたんです。すると、テレビでも音楽番組は高音部がうるさいらしくて、観ないんです。ところが、ある時、コンサート番組を熱心に観てたんですね。珍しいな、と思っていると、「ミュージシャンはいいな。会場でファンと一体感があって、共感できる」と言うんです。漫画家の場合、いくら何百万部も売っても、読者の顔が見えませんから。

──なるほど。読者ファーストがモットーのさいとう先生らしいエピソードですね。

齊藤 先生のお言葉で、当社が今でも大切にしている教えは、「花火を見る時に、一緒に花火を見ていてはだめだ。花火を見ている観客の顔を見ろ」。つまり、花火職人に例えるならば、花火を見ている観客の反応や表情に注意を払いなさいという事ですね。「自分が花火になって舞い上がるな。読者を意識してしっかりした作品作りをしろ」とのお教えです。

──『鬼平犯科帳』はさいとう・プロにとって、どのような位置づけなのでしょうか？

齊藤 時代劇がお好きな先生がとても大切に思い、丁寧に制作されていた作品です。『鬼平犯科帳』の劇画が雑誌に連載されてから今年で32周年となりました。『ゴルゴ13』同様長きに渡り読者の皆様に愛され継続させて頂ければ嬉しいです。



仕事机もそのまま保存されている

一本の線へのこだわり

──制作環境も、先生の時代から大きく変わってきています。

齊藤 ペーパーから電子へ、Gペンからタブレットへと、今は過渡期です。タブレットは描き直しが何回でもできるから、一発勝負だった頃に比べて技術が上がらないんじゃないか、という話を聞いたことがあります。先生は「一本の線」にものすごくこだわっていましたから、その迫力ある線が、もう出てこないのかな、と思うと少し寂しいですね……。

──さいとう先生は、AIの登場なども予見されていたそうですね。

齊藤 亡くなる前に「パンドラの箱は、今はAIだね」と懸念していました。「そのうちに脚本なんて、箱の中にピッと入れれば、いいのがパッと出てくるよ」なんて、今でいうChatGPTのようなことをずっと前から話されていました。

──最後に、今後のさいとう・プロについてお聞かせください。

齊藤 先生の考えを、私がスタッフに伝えるよりも、皆さんが先生の作品に触れるたびに、自分たちで感じ取っていくものだと思っています。今、チーフを務めてくれているふじわら・よしひでさんが、先生のやり方やルールを引き継いでくれています。先生もふじわらさんのことを高く評価していました。これからは「ふじわら流の鬼平」になっていく。私はそれでいいと思っています。読者の方たちも、だんだんとそれに馴染んでいってくださると信じております。





齊藤輝子（さいとう・てるこ）

1948年、岩手県出身。教員やカラーコーディネーターを経てさいとう・たかを氏と知り合い、結婚。公私ともにパートナーとして支える。2021年のさいとう氏の死去後、さいとう・プロダクション代表取締役社長に就任。

〈「幕府転覆のためには…」江戸城のカネを狙う“忍び盗賊”をあやつる《黒幕》の意外な正体〉へ続く

（文春コミック／文春コミック）