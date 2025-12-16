無念さ・悔しさを隠すことなく、思いっきり表情に出した。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第2試合で、道中でトップ目を快走していた渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が、終盤の南2局4本場に痛恨の放銃。放送席が「めっちゃ膨れてる」「下唇、出ちゃってます！」と爆笑する表情になってしまった。

普段から試合展開によってクルクルと表情を変える多井だが、この日はさらに出まくった。南2局4本場、多井は4万9800点持ちのトップ目に立っていた。ここでもう一回アガれるようであれば、2着目をさらに引き離すことになり、トップもほぼ手中という流れ。すると好配牌からあっさりと急所を引いて、わずか3巡目でタンヤオ・平和・一盃口・赤という満貫テンパイ。あとは山に7枚も残る二・五万をツモる、もしくは他者からこぼれるのを待つだけだった。

放送席の実況・日吉辰哉（連盟）、解説の近藤誠一（最高位戦）にも、これは多井がアガるという雰囲気が漂う中、追いかけてきたのが箱下のラス目に沈んでいた赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）だ。7巡目、タンヤオ・ドラでテンパイ、5・8筒待ちでリーチを打った。これを見た多井は、少考の後に追っかけリーチ。ただこの判断が、まさかの結末を招いた。

9巡目、多井が8筒を掴んでしまい、園田がロン。ここまでならリーチ・タンヤオ・ドラだったが、なんと裏ドラは園田が暗刻で抱えていた2索。跳満、1万2000点（＋1200点、供託3000点）に仕上がった。まさかの事態に日吉が「裏さーーーん！」と、声がひっくり返るほど叫ぶと、近藤は憮然とした表情になった多井に注目。「あっはっは。めっちゃ膨れてる」と大笑い。さらに日吉も「下唇、出ちゃってますもん！」と続いた。

逃げ切りを狙った多井からすれば、無理する場面ではなかったところ、追っかけリーチが仇となり、痛すぎる跳満の放銃。無念そうな顔に対してファンからも「悲しい顔してる」「なんだよそれって顔してるｗ」「しょんぼりたかはる」「これは不運」「おもろすぎ」といった声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

