セカオワ・Fukaseのソロプロジェクト 原宿の街頭に「C」と「F」のロゴビジュアル登場
デジタルシングル「Bad Entertainment」のリリースとともに本格始動した、SEKAI NO OWARIのFukaseによるソロプロジェクト。10日には第2弾先行シングル「Bullying Lovers」も配信リリースされ、26日にデジタルリリース予定のアルバム『Circusm』がどのような作品になるのか、少しずつ明らかになり始めている。
【動画】セカオワ・Fukase、ソロ第2弾「Bullying Lovers」ミュージックビデオ
そして、きょう16日からは東京・原宿周辺でFukaseのビジュアルとともに、「C」と「F」をモチーフにした印象的なロゴが街頭ボードとして大量に掲出された。シンプルな構成ながら、アルバム『Circusm』の内容に想像が膨らむビジュアルとなっている。
SEKAI NO OWARIとは大きく異なる世界観で注目を集めるFukaseのソロプロジェクト。今後の展開にも引き続き注目が集まる。
