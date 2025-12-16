歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新し、地元・福岡での公演を無事終えたことを報告しました。

【写真を見る】【 氷川きよし 】 「薔薇のハイボールも美味」 地元・福岡公演後の夜を優雅に堪能 「ふるさと福岡ずーっとずーっと好いとーばい！」





氷川さんは、「ふるさと福岡でのディナーショー2日間 全国各地からたくさんの皆さま本当にありがとうございました！楽しすぎて喋りすぎましたwww」と地元以外からも多くのファンが駆けつけてくれたことを喜びました。









そして、「クリスマス限定の特別セットリスト喜んでいただけて嬉しいです！今回のセットリスト自分も好きです」と、自身も一足早いクリスマスを堪能できた様子で綴っていました。















さらに氷川さんは「ニューオータニのコットンパジャマをいただいたからパシャリ 薔薇のハイボールも美味」と、白いパジャマを纏いながらリラックスした様子で映る写真を掲載、広い部屋の中でくつろいだ様子をつづり「ふるさと福岡ずーっとずーっと好いとーばい！」と、地元愛を炸裂させていました。





















フォロワーからは「近くで見たkiinaとても綺麗でウットリでした〜」「kiina〜 また帰ってきてね！ まっとぉーばい」「次は博多座！まっとーけんね。」などの声が寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】