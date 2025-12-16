NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。不動産投資やプロデュース業で得た利益を元手に個別株投資で個人資産を爆増させたと振り返り、“大きな利益をくれた”という日本有数企業の創業者に感謝した。

【映像】松居一代に“大きな利益をくれた人”

12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは森泉。

今回密着したのは、約4年前にNY・マンハッタンに電撃移住し日本のテレビ界から姿を消した松居一代（68）。松居のテレビ出演はなんと約７年ぶりだ。

松居が住むのはセントラル・パークから歩いてすぐの超高級レジデンス「West 57th Street」の一角、超ビリオネアレジデンス「ONE57」。松居はここで優雅なセレブ生活を送っている。

松居は27歳で不動産投資デビュー。32歳で個人資産を増やすために会社を作り、「マツイ棒」「ママズナイフ」などのロイヤリティ（使用料）ビジネスで得た利益と不動産売却の利益を合わせ、世の中が固定電話の時代から株のデイトレードを始めた。

松居の投資法は基本的に短期売買。「私は売って買い売って買いが好き。スリルなんです。血が騒ぐというか。このスリル感を知ったら…ギャンブルとかできないですよ！」と熱弁をふるい、「お金は休ませちゃいけないんですよ。お金は回すんです。お金がお金を呼んでくれるようにするんです」と力を込めた。

松居は株を買う前にしっかりリサーチし、「この人だったら賭けてもいい」と思える会社に投資。「一番記憶に残っているのは楽天でした。三木谷さんはやってくれました。大きな利益を私にくださいました」と楽天の三木谷浩史氏に感謝した。