成田空港第1ターミナルに、同空港最大規模のスタッフ休憩室「NRTスタッフラウンジ」が2025年12月16日にオープンします。どのような施設となっているのでしょうか。

設置場所は第1ターミナル中央ビル5階(保安検査前エリア)で、78席を配します。施設内には、これまでスタッフ休憩室には無かったシャワールームを初めて導入したほか、ミーティングスペース、24時間営業の無人決済店舗（2026年1月オープン）などを備えます。

同空港を運営するNAA（成田国際空港）によると、スタッフアンケートの結果からスタッフ休憩室の環境整備に関する要望が多かったことから、今回の休憩室の新設に至ったとのこと。同社は「今後も、基本方針に基づき、定期的にアンケートを行いスタッフのニーズに合わせた施策を実施することで、空港スタッフが持続的に働くことのできる職場環境づくりに積極的に取り組みつつ、成田空港が空港業界における新たな職場のスタンダードとなることを目指します」としています。