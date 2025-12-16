年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を大特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、編集部が厳選した東京駅のグルメランキングを発表！「グランスタ」は東京駅最大のグルメエリア。ここでは、「グランスタ（改札内）ベスト5」から第2位を先行公開します。ランキングの全貌はぜひ本誌をご覧ください。

【2位】寝台列車の食堂をイメージした店内で、伝統の洋食を味わう『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』＠グランスタ東京

高揚感高まる空間で贅沢な洋食を堪能。お肉やマッシュルームの旨みが溢れたデミグラスソースが決め手の「ハヤシライス」や、トマトソースがたっぷりかかった「オムライス」など、上品な洋食メニューが揃っています。

『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』伝統のスペシャルハヤシライス 2800円（ミニサラダ付き）

［店名］『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』

［住所］グランスタ東京 改札内地下1階

［電話］03-6256-0583

［営業時間］10時〜22時 ※金は〜22時半、日・祝は〜21時半

［休日］無休

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

