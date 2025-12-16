おうし座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
次の展開を予想しましょう。
年明けの動きを考えて、今のうちに手を打っておくと、新年のスタートがスムーズになるでしょう。わざと作業を持ち帰ってみるなど、意識を切らさないことで、お正月ボケも回避できるはず。
【よくある症状】
直近の問題で、手一杯になりそう。
やっておいたほうがいいと分かっているのに、取り紛れて忘れてしまったりしやすいでしょう。時間に余裕があるから後回しにせずに、手元にある順に片付けていくのが成功のカギに。
【おうし座さんの2025年年末やることリスト】
1：スケジュールの確保
2：交流
3：非日常体験
予定を先に入れてしまいましょう。
遊びの約束、旅行のプラン、また、仕事の繁忙期、勉強や資格取得のための時間などを割り出してみるのです。すると、想像よりも時間が有限だと気付くはず。社交と旅も力を入れて。
【処方箋】
・1日1テーマでいく
今日は大掃除、仕事の総まとめなど、他の予定を入れずに集中できる状況を作っていきましょう。気を散らさずに取り組むことで、想定以上の成果が上げられるはず。
また、ある程度頑張ると、どこかで限界がきます。そこで切り上げて、後は、お楽しみタイムにするといいでしょう。映画を見に行く、マッサージに行く、コンビニでよさそうなものを買ってみるなど、1日の終わりに自分にご褒美をあげて。ハードな毎日も、乗り切れるはず。
・冬休みを満喫する
どこかで、特別な1日を作りましょう。
その日は、日常のあれこれを全部忘れて、いつもと違う時間の過ごし方をするのです。雪景色や日本海の荒波を見に行く、テーマパークで遊ぶ、ボランティア活動をするなどがオススメ。いろいろな生き方、時間の過ごし方があることに気付いて、人生観が変わることに。
そこまでの元気がないなら、スペシャル冬ごもりを実践しましょう。「また、これをやりたい」と思えたら、来年の布石になるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
