EXILEのTAKAHIROさんは12月15日、自身のInstagramを更新。タトゥーが見えるイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：TAKAHIROさん公式Instagramより）

【写真】TAKAHIROのタトゥーが見える姿

「カッコよすぎます」

TAKAHIROさんは「ディナーショー正装ヘアスタイル」とつづり、11枚の写真を投稿。自身初のディナーショーでの舞台裏と本番の様子を披露しています。1枚目は楽屋での鏡越し自撮りで、極端な“九一分け”スタイル。「#髪型　#冗談半分　#半分どころか　#七三分け　#冗談七三　#七三どころか　#九一分け　#冗談九一」とユーモアあふれるハッシュタグを添えています。

“冗談半分”のヘアアレンジですが、整った顔立ちと黒Tシャツの袖からのぞくタトゥーがクールさを際立たせています。2枚目はファンから人気の“前髪あり”スタイルで、本番でも披露した王道のイケメンヘア。3枚目以降では、ディナーショーのステージや会場での姿が収められ、華やかな雰囲気やファンとの距離感が伝わってきます。

コメント欄では、「やっぱ顔がかっこいいとどんな髪型でも似合うんだね、、、」「1,2枚目の差激しくて感情追いつかない」「1枚目ムロに見えた」「前髪おろしスタイル！やばいカッコ良すぎる」「九一の髪型笑う〜」「カッコよすぎます」「91わけもTAKAHIROさんレベルなったらかっこいいんだけど」「何が起きたのかと思いました」と、絶賛の声が集まりました。

書道ショットを披露

12日にも自宅の書斎を公開と思いきや、「#嘘です　#全然ホテルです」と冗談を交えた書道をする姿を公開していたTAKAHIROさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)