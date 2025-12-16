「何が起きたのかと」TAKAHIRO、タトゥー見せ“九一分け”ヘアに驚きの声「感情追いつかない」「ムロに見えた」
EXILEのTAKAHIROさんは12月15日、自身のInstagramを更新。タトゥーが見えるイケメンショットを披露しました。
【写真】TAKAHIROのタトゥーが見える姿
“冗談半分”のヘアアレンジですが、整った顔立ちと黒Tシャツの袖からのぞくタトゥーがクールさを際立たせています。2枚目はファンから人気の“前髪あり”スタイルで、本番でも披露した王道のイケメンヘア。3枚目以降では、ディナーショーのステージや会場での姿が収められ、華やかな雰囲気やファンとの距離感が伝わってきます。
コメント欄では、「やっぱ顔がかっこいいとどんな髪型でも似合うんだね、、、」「1,2枚目の差激しくて感情追いつかない」「1枚目ムロに見えた」「前髪おろしスタイル！やばいカッコ良すぎる」「九一の髪型笑う〜」「カッコよすぎます」「91わけもTAKAHIROさんレベルなったらかっこいいんだけど」「何が起きたのかと思いました」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】TAKAHIROのタトゥーが見える姿
「カッコよすぎます」TAKAHIROさんは「ディナーショー正装ヘアスタイル」とつづり、11枚の写真を投稿。自身初のディナーショーでの舞台裏と本番の様子を披露しています。1枚目は楽屋での鏡越し自撮りで、極端な“九一分け”スタイル。「#髪型 #冗談半分 #半分どころか #七三分け #冗談七三 #七三どころか #九一分け #冗談九一」とユーモアあふれるハッシュタグを添えています。
コメント欄では、「やっぱ顔がかっこいいとどんな髪型でも似合うんだね、、、」「1,2枚目の差激しくて感情追いつかない」「1枚目ムロに見えた」「前髪おろしスタイル！やばいカッコ良すぎる」「九一の髪型笑う〜」「カッコよすぎます」「91わけもTAKAHIROさんレベルなったらかっこいいんだけど」「何が起きたのかと思いました」と、絶賛の声が集まりました。
書道ショットを披露12日にも自宅の書斎を公開と思いきや、「#嘘です #全然ホテルです」と冗談を交えた書道をする姿を公開していたTAKAHIROさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)